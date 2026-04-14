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Gujarat Election: एक घर, दो उम्मीदवार और तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में पॉलिटिकल ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत

Gujarat News: गुजरात में 26 अप्रैल को म्युनिसिपल चुनाव होने हैं. पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है. लेकिन एक गजब पॉलिटिकल ट्विस्ट में एक पति-पत्नी को तीनों पार्टियों-बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों से टिकट के ऑफर मिले हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:04 PM IST
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Gujarat Election: एक घर, दो उम्मीदवार और तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में पॉलिटिकल ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत

Gujarat Municipal Election: राजनीति में आने की चाह रखने वाले लोग अक्सर अपना करियर बनाने में सालों लगा देते हैं. किसी बड़ी पार्टी से टिकट पाने की उम्मीद में वे खुद को पूरी तरह खपा देते हैं. लेकिन गुजरात के अमरेली जिले के एक दंपत्ति के लिए, राजनीतिक किस्मत का पहिया एक ऐसे अनोखे अंदाज में घूमा कि आने वाले स्थानीय चुनावों के लिए, पति और पत्नी दोनों को ही तीनों प्रमुख पार्टियों-BJP, कांग्रेस और AAP से टिकट के प्रस्ताव मिले.

गुजरात से आया अजब-गजब मामला

सावरकुंडला नगरपालिका से एक अनोखा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां पोपटभाई जमोद को एक ही वार्ड से BJP और AAP, दोनों पार्टियों ने टिकट की पेशकश की है. वहीं दूसरी ओर, उनकी पत्नी हंसाबेन जमोद को कांग्रेस ने उसी वार्ड से चुनाव मैदान में उतारा है.

इस मामले ने हर तरफ कौतूहल जगा दिया है, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्यों और तो और, एक ही दंपति को एक ही समय पर दो विरोधी राजनीतिक पार्टियों से नामांकन मिलना बेहद असामान्य बात है.

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तो आखिर यह अजीबोगरीब स्थिति कैसे पैदा हुई?

पोपटभाई जमोद, जो एक जाने-माने जमीनी कार्यकर्ता हैं और पहले BJP से जुड़े थे, को शुरुआत में इस वार्ड के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया था. हालांकि, बताया जाता है कि उनके एक करीबी सहयोगी को टिकट न दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष पैदा हो गया.

इस विवाद के चलते, जमोद ने अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल ली और अपनी पत्नी हंसाबेन का नामांकन कांग्रेस से करवा दिया. इस कदम ने स्थानीय राजनीतिक हलकों को पूरी तरह चौंका दिया.

हालात ने तब एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया, जब AAP ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसी वार्ड से पति को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे यह राजनीतिक ड्रामा और भी ज्यादा तेज हो गया.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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