खुशखबरी: गुजरात की कंपनी ने मात्र 10 दिन में तैयार किया सस्ता वेंटिलेटर, सरकार को फ्री में देगी इतने यूनिट

अहमदाबाद: पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने में चिकित्सीय उपकरणों की कमी झेल रही है. ऐसे में गुजरात (Gujarat) के राजकोट (Rajkot) की एक कंपनी ने मात्र 10 दिन के अंदर सस्ता वेंटिलेटर (Ventilator) तैयार किया है. जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर की कीमत एक लाख रुपये है. ये कंपनी आने वाले कुछ ही दिनों में गुजरात सरकार के अस्पतालों को 1000 वेंटिलेटर फ्री में मुहैया कराएगी.

एक अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनी द्वारा विकसित वेंटिलेटर का अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल की प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और शुक्रवार रात को इसे अनुमति दे दी गई.

उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर विकसित इस मशीन का शनिवार से इस्तेमाल शुरू किया गया है और यह अच्छा काम कर रही है.

Gujarat: Jyoti CNC, a Rajkot based firm held a successful trial of ventilator 'Dhaman 1' manufactured by them yesterday, in wake of #Coronavirus outbreak. The firm will be giving 1000 ventilators free of cost to Gujarat govt. The cost of one ventilator is around Rs 1 lakh. pic.twitter.com/q050aZzCHZ

