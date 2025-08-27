'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' सरदार तरलोचन सिंह ने बताया मोदी का साहसिक फैसला

Sardar Tarlochan Singh Interview: राज्यसभा के पूर्व सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने गुजरात दंगों को लेकर एक बड़ी बात बताई है. तरलोचन सिंह इस घटना के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे. उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों को 'स्वाभाविक' बताया और कहा कि यह 1984 के दिल्ली सिख दंगों जैसा प्रायोजित दंगा नहीं था. पूर्व सांसद ने कहा कि गुजरात ट्रैजडी पर मेरी एक बुकलेट है. उन्होंने कहा, 'गुजरात दंगे लोगों की सामान्य अभिव्यक्ति (प्रतिक्रिया) थी.' सरदार ने साफ कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था. जब उनसे पूछा गया कि दंगे रोकने की कोशिश की गई थी उस वक्त? इस पर उन्होंने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के एक साहसिक फैसले का जिक्र किया.

हां, सरदार सिंह ने कहा, 'मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया... इतनी लाशें थीं ना हिंदुओं की. वे चाहते थे कि उसे उनके गांवों में लेकर जाएं. मोदी ने रिजेक्ट कर दिया. वहीं अंतिम संस्कार करा दिया. अगर वो लाशें चली जाती गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता.'

Promo EP-340 | A Comprehensive Conversation on Sikh Politics, Contemporary & Recent Past | 2-Part Series with Ex-Rajya Sabha MP Sardar Tarlochan Singh | Part 1 Premieres Today at 5 PM IST Add Zee News as a Preferred Source “The Gujarat riots were a general expression of the people; the government had no role…”… pic.twitter.com/Y3O7wSVLA3 — ANI (@ANI) August 27, 2025

पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, 'गुजरात दंगों के दौरान मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था. मैं वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हूं. मैंने सारी जांच की, किसी को इस बारे में पता नहीं है. मुझे 2000 में (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का) अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और गुजरात दंगे 2002 में हुए थे. मैं छह साल तक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहा. गुजरात त्रासदी पर मेरी एक पुस्तिका है.'

तरलोचन सिंह ने कहा, 'यह छपी तो मोदी जी ने इसकी 500 प्रतियां बांटने का आदेश दिया. मैंने दिल्ली दंगों की तुलना गुजरात से की. मैंने कहा कि दिल्ली प्रायोजित था और गुजरात स्वाभाविक है. गुजरात के दंगे लोगों की आम अभिव्यक्ति थे. इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, एक भी व्यक्ति की नहीं. मैंने यह बात 20 बार कही है. मैंने कहा कि यह मेरी जांच है.'

'मोदी ने गुजरात दंगे कंट्रोल किए'

तरलोचन सिंह ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालात से निपटने के तरीके की प्रशंसा की. साथ ही सिंह ने दावा किया कि हिंदू कारसेवकों के शवों को अपने गांव ले जाने से रोकने के मोदी के फैसले ने दंगों को 'नियंत्रित' करने और उन्हें पूरे राज्य में फैलने से रोकने में मदद की.

उन्होंने कहा, 'मैं लोगों के घरों में यह पूछने गया कि दंगे क्यों हुए? मैं सिखों के घरों में गया. उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक नहीं था. मोदी जी ने लोगों को बचाया. उन्होंने इतना बड़ा काम किया, जिसे आज तक किसी ने उजागर नहीं किया. सभी हिंदू, हिंदुओं के शवों को गांव ले जाना चाहते थे. अगर वे शव गांवों में पहुंचाए जाते, तो पूरा गुजरात जल जाता. मोदी ने इसकी अनुमति नहीं दी. मोदी ने इसे अस्वीकार कर दिया और अंतिम संस्कार वहीं किया गया. उन्होंने इतना बड़ा काम किया. दंगे केवल अहमदाबाद के आस-पास हुए थे, पूरे गुजरात में नहीं. मोदी जी ने इसे रोका.'

मुस्लिम लीडर्स के साथ मोदी की बैठक

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 30 प्रमुख मुस्लिम नेताओं और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक कराई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगें मान लीं. उन्होंने कहा, 'केवल महिला अधिकारियों वाले थाने महिलाओं के लिए खोले गए. मैंने, अध्यक्ष के रूप में 30 शीर्ष मुस्लिम नेताओं को साथ लिया और मोदी के साथ उनकी बैठक कराई. उनकी बैठक ढाई से तीन घंटे तक चली. मोदी जी ने प्रत्येक मुस्लिम नेता से मुलाकात की और उनकी सभी मांगें मान लीं.'

गुजरात दंगे की कहानी

27 फरवरी 2002 को, हिंदू कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने आग लगा दी थी जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोग मारे गए थे. इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए. 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के सिलसिले में 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसके बाद 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और 20 अन्य को बरी कर दिया.

पढ़ें: 'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और गोधरा ट्रेन अग्निकांड के सिलसिले में दोषियों की अपीलों को खारिज कर दिया.