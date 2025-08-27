'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' सरदार तरलोचन सिंह ने बताया मोदी का साहसिक फैसला
Advertisement
trendingNow12898527
Hindi Newsदेश

'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' सरदार तरलोचन सिंह ने बताया मोदी का साहसिक फैसला

Tarlochan Singh on 2002 Gujarat Riots: राज्यसभा के पूर्व सांसद और सिखों मामलों के पैरोकार तरलोचन सिंह ने दावा किया है कि 2002 के गुजरात दंगे जनता की आम अभिव्यक्ति थे और राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी. एक इंटरव्यू में सरदार सिंह ने उस दौरान नरेंद्र मोदी के एक बड़े फैसले का भी जिक्र किया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' सरदार तरलोचन सिंह ने बताया मोदी का साहसिक फैसला

Sardar Tarlochan Singh Interview: राज्यसभा के पूर्व सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने गुजरात दंगों को लेकर एक बड़ी बात बताई है. तरलोचन सिंह इस घटना के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी थे. उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों को 'स्वाभाविक' बताया और कहा कि यह 1984 के दिल्ली सिख दंगों जैसा प्रायोजित दंगा नहीं था. पूर्व सांसद ने कहा कि गुजरात ट्रैजडी पर मेरी एक बुकलेट है. उन्होंने कहा, 'गुजरात दंगे लोगों की सामान्य अभिव्यक्ति (प्रतिक्रिया) थी.' सरदार ने साफ कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था. जब उनसे पूछा गया कि दंगे रोकने की कोशिश की गई थी उस वक्त? इस पर उन्होंने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के एक साहसिक फैसले का जिक्र किया. 

हां, सरदार सिंह ने कहा, 'मोदी ने इतना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक हाईलाइट नहीं किया... इतनी लाशें थीं ना हिंदुओं की. वे चाहते थे कि उसे उनके गांवों में लेकर जाएं. मोदी ने रिजेक्ट कर दिया. वहीं अंतिम संस्कार करा दिया. अगर वो लाशें चली जाती गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता.' 

पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, 'गुजरात दंगों के दौरान मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था. मैं वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हूं. मैंने सारी जांच की, किसी को इस बारे में पता नहीं है. मुझे 2000 में (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का) अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और गुजरात दंगे 2002 में हुए थे. मैं छह साल तक अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहा. गुजरात त्रासदी पर मेरी एक पुस्तिका है.'

तरलोचन सिंह ने कहा, 'यह छपी तो मोदी जी ने इसकी 500 प्रतियां बांटने का आदेश दिया. मैंने दिल्ली दंगों की तुलना गुजरात से की. मैंने कहा कि दिल्ली प्रायोजित था और गुजरात स्वाभाविक है. गुजरात के दंगे लोगों की आम अभिव्यक्ति थे. इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, एक भी व्यक्ति की नहीं. मैंने यह बात 20 बार कही है. मैंने कहा कि यह मेरी जांच है.'

'मोदी ने गुजरात दंगे कंट्रोल किए'

तरलोचन सिंह ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालात से निपटने के तरीके की प्रशंसा की. साथ ही सिंह ने दावा किया कि हिंदू कारसेवकों के शवों को अपने गांव ले जाने से रोकने के मोदी के फैसले ने दंगों को 'नियंत्रित' करने और उन्हें पूरे राज्य में फैलने से रोकने में मदद की.

उन्होंने कहा, 'मैं लोगों के घरों में यह पूछने गया कि दंगे क्यों हुए? मैं सिखों के घरों में गया. उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक नहीं था. मोदी जी ने लोगों को बचाया. उन्होंने इतना बड़ा काम किया, जिसे आज तक किसी ने उजागर नहीं किया. सभी हिंदू, हिंदुओं के शवों को गांव ले जाना चाहते थे. अगर वे शव गांवों में पहुंचाए जाते, तो पूरा गुजरात जल जाता. मोदी ने इसकी अनुमति नहीं दी. मोदी ने इसे अस्वीकार कर दिया और अंतिम संस्कार वहीं किया गया. उन्होंने इतना बड़ा काम किया. दंगे केवल अहमदाबाद के आस-पास हुए थे, पूरे गुजरात में नहीं. मोदी जी ने इसे रोका.'

मुस्लिम लीडर्स के साथ मोदी की बैठक

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 30 प्रमुख मुस्लिम नेताओं और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक कराई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगें मान लीं. उन्होंने कहा, 'केवल महिला अधिकारियों वाले थाने महिलाओं के लिए खोले गए. मैंने, अध्यक्ष के रूप में 30 शीर्ष मुस्लिम नेताओं को साथ लिया और मोदी के साथ उनकी बैठक कराई. उनकी बैठक ढाई से तीन घंटे तक चली. मोदी जी ने प्रत्येक मुस्लिम नेता से मुलाकात की और उनकी सभी मांगें मान लीं.'

गुजरात दंगे की कहानी

27 फरवरी 2002 को, हिंदू कारसेवकों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने आग लगा दी थी जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोग मारे गए थे. इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए. 2011 में एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड के सिलसिले में 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिसके बाद 2014 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और 20 अन्य को बरी कर दिया. 

पढ़ें: 'कुछ लोग आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है...,' पीएम मोदी से ये क्या बोल पड़े फिजी के प्रधानमंत्री?

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और गोधरा ट्रेन अग्निकांड के सिलसिले में दोषियों की अपीलों को खारिज कर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

2002 Gujarat riots

Trending news

ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
;