/ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से टकराई बस, गुजरात में भीषण सड़क हादसा; अबतक 5 की मौत

पोस्ट में पीएम मोदी के हवाले से लिखा गया,' गुजरात के आणंद में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. मैं सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं.' प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. घटना को लेकर घायल बस पैसेंजर गणेश जाधव ने 'IANS' के साथ बातचीत में कहा,' हम लोग खाना खा कर बस में सो गए थे. तभी ये हादसा हुआ. सिविल अस्पताल नडियाड के CMO डी आर पटेल ने कहा,' सभी सूरत से नाथद्वारा जा रहे थे कि तभी लग्जरी बस और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो गया. इसमें एक व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई थी.'