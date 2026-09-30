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ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से टकराई बस, गुजरात में भीषण सड़क हादसा; अबतक 5 की मौत


Private Bus-Truck Collides In Gujarat: गुजरात में एक प्राइवेट बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है. वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 30, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 02:29 PM IST
ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से टकराई बस, गुजरात में भीषण सड़क हादसा; अबतक 5 की मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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