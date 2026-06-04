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गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श? राज्य में दिखा शिक्षा का एक नया युग

गुजरात सरकार शिक्षा पर विशेष बल दे रही है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक क्रांतिकारी और व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिससे बच्चों को नए गुर सिखने के अवसर मिलें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:16 PM IST
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गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श? राज्य में दिखा शिक्षा का एक नया युग

Gujarat News: गुजरात सरकार शिक्षा पर विशेष बल दे रही है. यही कारण है कि राज्य सरकार के प्रयास के बाद  गुजरात के विद्यार्थियों को नई ऊंचाई छूने के अवसर लगातार मिल रहे हैं. आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात पारंपरिक शिक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए आधुनिक और स्मार्ट शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है. 

'सशक्त विद्यार्थी, सक्षम राष्ट्र' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि गुजरात सरकार के शिक्षा मॉडल का मुख्य आधार है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक क्रांतिकारी और व्यापक बदलाव किए गए हैं ताकि राज्य के विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और देश के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें. ताकि गुजरात का भावी विद्यार्थी हर मोर्चे पर लड़ने में सक्षम हो. 

गुजरात आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधिक तकनीक को एककृत करके पूरे देश को एक नई दिशा दिखाई है. तकनीक के इस उत्कृष्ट प्रयास ने डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग की सुविधा प्रदान की है. आइए आपको इस आर्टिकल में गुजरात  के शिक्षा मॉडल की मुख्य विशेषताओं के पहलुओं पर एक नजर डालें. 

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शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात बना बड़ा मॉडल 

गुजरात में विद्या समीक्षा केंद्र विद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों की दैनिक प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी करने वाला केंद्र आज पूरे देश में एक आदर्श बन चुका है.  आयोग की 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' परियोजना के तहत, राज्य के सरकारी विद्यालयों का जीर्णोद्धार करके एक लाख से अधिक स्मार्ट कक्षाएँ तैयार की गई हैं, जो सरकारी विद्यालयों के बच्चों को निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं.

आईसीटी शिक्षण प्रयोगशालाए का विशेष बल 

सबसे खास बात है कि राज्य के विद्यालयों में 21,000 से अधिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) शिक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जो बच्चों को डिजिटल युग के लिए तैयार करती हैं. पाठ्यपुस्तकों में क्यूआर कोड जोड़कर डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ताकि छात्र दीक्षा प्लेटफॉर्म और जी-शाला ऐप के माध्यम से घर बैठे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें.

अब स्कूल नहीं छोड़ते हैं बच्चे 

आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में राज्य सरकार ने बच्चों के लिए स्कूलों में प्रवेश और उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए ठोस योजना बनाई है.  साल 2002-03 में शुरू किए गए कन्या केलवानी और शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों के कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है. आज गुजरात में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की दर लगभग 100% तक पहुंच गई है. सरकारी स्कूलों की आधुनिक निगरानी के कारण, प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले (ड्रॉप-आउट) छात्रों की संख्या में ऐतिहासिक कमी आई है. 

बालिकाओं को वित्तीय सहयाता योजनाएं 

गुजरात की राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया है. राज्य राज्य की बेटियों को आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहने देने और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त कराने हेतु अनेक प्रोत्साहनकारी वित्तीय सहायता योजनाएँ लागू की गई हैं. इन योजनाओं ने बेटियों को आगे बढ़ने के लिए नए पंख दिए हैं. 

गुजरात में नमो लक्ष्मी योजना से 11 लाख लड़कियों को लाभ मिला है. इसके अलावा, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में सहायता करती है. व्हाली दिकारी और विद्या लक्ष्मी बांड के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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