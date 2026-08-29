DNA बताएगा कौन बनेगा चैंपियन! गुजरात में 'स्पोर्ट्स क्रांति', शुरू किया देश का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम

Gujarat News: गुजरात ने भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए नई पहल शुरू की है. यहां स्पोर्ट्स साइंस और अत्याधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर बेहतरीन एथलीट तैयार किए जा रहे हैं. साफ शब्दों में कहें तो गुजरात ने भारत का पहला 'स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम' शुरू किया है.
यह पहल एथलीटों की बायोलॉजिकल क्षमताओं को समझने और उनके एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है. इससे खिलाड़ियों की जेनेटिक, फिजिकल और परफॉर्मेंस से जुड़ी खूबियों को समझने का प्रयास किया जाएगा.
प्रोग्राम के तहत इस साल तकरीबन 2000 खिलाड़ियों के सैंपल लिए जाएंगे. गुजरात स्टेट टेनिस एसोसिएशन के खिलाड़ियों से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. इसके बाद फेंसिंग, शूटिंग, जूडो और तीरंदाजी के खिलाड़ियों के सैंपल लिए जाएंगे. योजना के तहत हर साल लगभग 2000 सैंपलों की जांच की जाएगी. इस तरह 5 साल में लगभग 10,000 सैंपल जमा करने का टारगेट है.
स्पोर्ट्स जीनोमिक्स में यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शरीर के जेनेटिक बनावट का ट्रेनिंग, रिकवरी, मसल्स, ऊर्जा, सहनशक्ति और चोट के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया से किस तरह संबंध हो सकता है. हालांकि, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता सिर्फ उसके जीन नहीं, बल्कि उसकी कोचिंग, ट्रेनिंग, डाइट, माहौल और सुविधाएं भी उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं. प्रोग्राम में जेनेटिक जानकारी के खिलाड़ियों के फिजिकल और परफॉर्मेंस से संबंधित आंकड़ों के साथ मिलाकर देखने की प्लानिंग है. इसके जरिए भविष्य में खिलाड़ियों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग और पोषण की स्ट्रैटजी तैयार करने में मदद मिल सकती है.
इस प्रोग्राम के तहत गुजरात एथलीट जीनोम डेटाबेस (G-AGD) तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें खिलाड़ियों की जेनेटिक, फिजिकल और परफॉर्मेंस से संबंधित जानकारी को एक साथ रखा जाएगा. इस पहल के जरिए गुजरात का टारगेट स्पोर्ट्स बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करना है. इस प्रोग्राम को साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है. जीन से संबंधित जानकारी बेहद संवेदनशील और निजी होती है. ऐसे में प्रोग्राम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की पहचान और डेटा को सिक्योर रखना होगा. इसके लिए डेटा सिक्योरिटी, लिमिटेड पहुंच और 2 लेवल की बारकोडिंग जैसे उपायों की प्लानिंग की गई है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य आने वाले समय में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो गुजरात समेत देश के लिए बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेडल जीत सकें.