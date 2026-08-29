DNA बताएगा कौन बनेगा चैंपियन! गुजरात में 'स्पोर्ट्स क्रांति', शुरू किया देश का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम

इस प्रोग्राम के तहत गुजरात एथलीट जीनोम डेटाबेस (G-AGD) तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें खिलाड़ियों की जेनेटिक, फिजिकल और परफॉर्मेंस से संबंधित जानकारी को एक साथ रखा जाएगा. इस पहल के जरिए गुजरात का टारगेट स्पोर्ट्स बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करना है. इस प्रोग्राम को साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है. जीन से संबंधित जानकारी बेहद संवेदनशील और निजी होती है. ऐसे में प्रोग्राम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की पहचान और डेटा को सिक्योर रखना होगा. इसके लिए डेटा सिक्योरिटी, लिमिटेड पहुंच और 2 लेवल की बारकोडिंग जैसे उपायों की प्लानिंग की गई है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य आने वाले समय में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो गुजरात समेत देश के लिए बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेडल जीत सकें.