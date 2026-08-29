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DNA बताएगा कौन बनेगा चैंपियन! गुजरात में 'स्पोर्ट्स क्रांति', शुरू किया देश का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम

Gujarat Sports Genomics Program: भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए गुजरात ने नई पहल शुरू करते हुए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है. इसमें कई खिलाड़ियों के जीन सैंपल से रिकवरी, प्रतिभा और ट्रेनिंग क्षमता की जांच की जाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST
DNA बताएगा कौन बनेगा चैंपियन! गुजरात में 'स्पोर्ट्स क्रांति', शुरू किया देश का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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