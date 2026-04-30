'देश के विकास का रोल मॉडल बना राज्य...,' गुजरात स्थापना दिवस पर सीएम का जनता को संदेश, गिनाईं उपलब्धियां

Gujarat Day 2026: गुजरात के 66वें 'गुजरात गौरव दिवस' के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनता को संदेश दिया. उन्होंने कहा कि हालिया स्थानीय निकाय के चुनावों में जनता ने हमें प्रचंड समर्थन देकर विश्वास को बरकरार रखा है, हम नतमस्तक होकर जनता के इस प्रेम का ऋण स्वीकार करते हैं.
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Gujarat Sthapana Diwas: मुख्यमंत्री ने गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी, सरदार साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती और श्यामजी कृष्ण वर्मा के आशीर्वाद, तथा पूज्य रविशंकर महाराज और इंदु चाचा जैसे अनेक महापुरुषों की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के साथ-साथ लोगों के अहर्निश कठोर परिश्रम और सभी के सहयोग से गुजरात ने अपनी विकास यात्रा शुरू की थी. आज उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. उन्होंने कहा कि जब 1 मई, 1960 को गुजरात तत्कालीन मुंबई राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था, तब सभी के मन में यह सवाल था कि केवल रण (रेगिस्तान), समुद्र और पहाड़ों वाला यह राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन 1960 से 2000 तक चार दशकों की गुजरात की विकास यात्रा और वर्ष 2001 के बाद के ढाई दशकों की अविरत विकास यात्रा का बिल्कुल साफ और स्पष्ट अंतर आज हर कोई देख सकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में विकास की राजनीति का युग विकसित किया. गुजरात उनकी प्रेरणा से आज देश के विकास का रोल मॉडल बन गया है. जनता-जनार्दन ने भी इस अविरत विकास यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व पर अपार विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है. उसी भरोसे और विश्वास को आप सभी ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में भी हमें प्रचंड समर्थन देकर बरकरार रखा है. हम नतमस्तक होकर आपके इस प्रेम का ऋण स्वीकार करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए हर क्षेत्र में विकास की चरम सीमा को पार करके परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी है.
प्रधानमंत्री ने बिजली, पानी, रोड नेटवर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करके इन सभी क्षेत्रों में आमूल बदलाव लाया है. आज 'ज्योतिग्राम योजना' के जरिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गांवों को 24 घंटे निर्बाध थ्री-फेज बिजली मिल रही है. बिजली उत्पादन की क्षमता 8,750 मेगावाट से बढ़कर लगभग 53 हजार मेगावाट हो गई है. गुजरात देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड और विद्युत ग्रिड का निर्माण हुआ है.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज का जमाना सोलर, विंड और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन ग्रोथ का है. गुजरात ने तो बहुत पहले ही इस दिशा में आयोजन कर लिया है. हमारी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता देश की कुल क्षमता का 15 फीसदी हो गई है. सोलर रूफटॉप योजना में गुजरात तीन लाख से अधिक घरों को कवर करते हुए बहुत आगे निकल गया है. इतना ही नहीं, पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर, हमने राज्य में हाईटेक इंडस्ट्रीज की स्थापना को वेग दिया है. राज्य में दो सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत हो गए हैं और दो अभी स्थापित होने जा रहे हैं. साणंद और धोलेरा सेमीकॉन इंडस्ट्री के हब बनने वाले हैं. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उद्योगों को गति देने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है.
उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी उतनी ही अहम भूमिका है. नीति आयोग की मदद से सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों के रणनीतिक विकास के लिए सूरत इकोनॉमिक रीजन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है. उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी ऐसे 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमितभाई शाह के सफल प्रयासों से गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का अवसर मिला है. हम इसके माध्यम से दुनिया का भारत की भूमि पर स्वागत करने और गुजरात को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश जब वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक विकसित भारत 2047 का आह्वान किया है. उन्होंने 2047 तक के इस समय को देश का अमृत काल कहा है. इस अमृत काल में गुजरात को तो अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर 2035 में अमृत महोत्सव का जश्न मनाने का एक बड़ा अवसर मिला है. वर्ष 2035 तक हमें गुजरात को दुनिया को विकास की दिशा दिखाने वाला मॉडल स्टेट बनाना है.
उन्होंने आगे कहा,' हमारा तो एक ही संकल्प है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, वंचितों और अदने व्यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और सभी जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान करना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करके उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाकर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास; मंत्र के माध्यम से गुजरात को विकास के हर क्षेत्र में नंबर वन बनाना.
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