Advertisement
trendingNow12941072
Hindi Newsदेश

भारत में पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें

Surat Double Decker Station: गुजरात के सूरत में लाभेश्वर चौक और मस्कटी इलाकों में 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं. प्रशासन ने इन स्टेशनों को स्टेक नाम दिया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 29, 2025, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें

Surat Underground 2 Double Decker Station: गुजरात के सूरत में इंजीनियरिंग का अद्भूत नमूना पेश होने जा रहा है. बता दें कि यहां लाभेश्वर चौक और मस्कटी इलाकों में 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है. इन दोनों स्टेशनों को बिल्कुल संकरी जगहों पर बनाया जा रहा है, जहां अप और डाउन लाइनें आमने-सामने न होकर ऊपर-नीचे होंगी. इस तरह के स्टेशनों को डबल डेकर स्टेशन कहा जाता है. 

मेट्रो स्टेशन का नाम स्टेक स्टेशन 

बता दें कि लाभेश्वर चौक और मस्कटी इलाकों में बन रहे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होगा. मेट्रो प्रशासन की ओर से इन दोनों स्टेशनों को स्टेक स्टेशन नाम दिया गया है. बता दें कि जब जगह की चौड़ाई डाउन लाइनें के अगल-बगल बनाने के लिए बेहद कम हो या उसे वहां वहां नहीं बनाई जा सकती हैं तब उन्हें ऊपर-नीचे यानी स्टैक मॉडल में विकसित किया जाता है. ऐसे डिजाइन बेहद दुर्लभ माने जाते हैं.     

ये भी पढ़ें- अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी, इस राज्य ने शुरू की पहल   

Add Zee News as a Preferred Source

भारत का दूसरा गहरा स्टेशन

बता दें कि लाभेश्वर और मस्कटी स्टेशन 4 स्तर पर होगा. इसमें सबसे ऊपर कॉनकोर्स एरिया होगा, जिसके नीचे डाउन लाइन का प्लेटफॉर्म होगा. इसके साथ ही उसमें तकनीकी जोन और सबसे नीचे अप लाइन का प्लेटफॉर्म भी होगा. पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद यह भारत का दूसरा गहरा स्टेशन होगा, जिसे 40 मीटर की गहराई पर बनाया जा रहा है. वहीं भारत में अभी तक चेन्नई में एक मेट्रो स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया है. 

ये भी पढ़ें- 'भीड़ ने मेरी मां को आंखों के सामने कुचला...,' जनता के लिए सदमा बनी एक्टर विजय की रैली, पीड़ितों का छलका दर्द    

कितना पूरा हुआ काम? 

बता दें कि चौक बाजार से सूरत स्टेशन तक अप लाइन का काम पूरा हो चुका है. वहीं सूरत मेट्रो का भूमिगत हिस्सा लगभग 6 किलोमीटर लंबा है, जिसमें चौक बाजार से सूरत स्टेशन तक 3 किलोमीटर और सूरत स्टेशन से कापोद्रा तक 2.8 किलोमीटर का सेक्शन शामिल है. इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम फिलहाल अंतिम चरण में है. इस स्टेशन का पूरी तरह से बनने का हर किसी को इंतजार है. 

FAQ 

सूरत में कितने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं?

सूरत में 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिन्हें लाभेश्वर चौक और मस्कटी इलाकों में विकसित किया जा रहा है. 

इन स्टेशनों को डबल डेकर स्टेशन क्यों कहा जाता है?

इन स्टेशनों को डबल डेकर स्टेशन कहा जाता है क्योंकि इनमें अप और डाउन लाइनें ऊपर-नीचे होंगी, न कि आमने-सामने. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Metro station

Trending news

एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
Asia Cup
'पाक इस सजा का हकदार...'बुमरा की मिमिक्री पर बोले रिजिजू; नकवी को भी दिखाया आइना
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
karnataka
विदेशी शराब की बिक्री में साउथ ने मारी बाजी, कर्नाटक में 7 करोड़ पेटी व्हिस्की पी गए
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
Giorgia Meloni
ये मेरे मन की... मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
;