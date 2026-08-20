'साहब! हम चोरी करने आए थे, बाहर भीड़ खड़ी है...', गुजरात में दुकान में फंसे चोरों ने खुद पुलिस से लगाई मदद की गुहार

गुजरात के वलसाड जिले में चोरी की कोशिश करने पहुंचे दो आरोपियों के साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने घुसे दोनों आरोपी बाहर जमा भीड़ की वजह से दुकान के अंदर ही कैद हो गए. जब उन्हें लगा कि बाहर निकलते ही लोग उनकी पिटाई कर सकते हैं, तो दोनों में से एक ने पुलिस को फोन कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, फोन पर आरोपी ने घबराई आवाज में कहा, 'साहब, हम चोरी करने आए थे, लेकिन लोगों ने शटर गिरा दिया है. हमें बचा लीजिए.' इमरजेंसी कॉल पर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए. लेकिन मामला समझ में आने के बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दुकान के अंदर फंसे दोनों आरोपियों को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया.
घटना उमरगाम उपखंड के संजान गांव की बताई जा रही है. यहां बीजे ज्वेलर्स नाम की दुकान में दो लोगों ने चोरी करने की कोशिश की. संजान, वापी शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी दुकान के अंदर दाखिल हो चुके थे. वे चोरी को अंजाम देकर बाहर निकल पाते, उससे पहले ही आसपास के लोगों को कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया. देखते ही देखते दुकान के बाहर लोग जमा होने लगे. भीड़ को देखकर लोगों ने दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया. अब स्थिति यह थी कि दोनों आरोपी अंदर थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था.
दुकान के अंदर फंसे दोनों आरोपियों को जब एहसास हुआ कि बाहर निकलते ही लोग उन्हें पकड़ सकते हैं, तो वे घबरा गए. उन्हें डर था कि भीड़ उनके साथ मारपीट कर सकती है. आखिरकार दोनों में से एक ने पुलिस को फोन कर मदद मांगने का फैसला किया. जिस पुलिस से बचकर चोरी करने की कोशिश की थी, उसी पुलिस को आरोपियों ने अपनी सुरक्षा के लिए बुला लिया. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया.
पुलिस के मुताबिक, संजान और इसके आसपास का इलाका भौगोलिक रूप से संवेदनशील माना जाता है. यह क्षेत्र महाराष्ट्र के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन के करीब है. सीमा के नजदीक होने की वजह से किसी वारदात के बाद दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तरफ निकल जाना अपराधियों के लिए अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. इसी कारण पुलिस इस क्षेत्र में चोरी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों पर खास नजर रखती है.
पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान दिनेश सोनकर और विपिन पाठक के रूप में की है. दोनों को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया. चोरी की योजना बनाकर दुकान में घुसे दोनों आरोपियों के लिए घटनाक्रम का अंत बेहद अलग रहा. वे ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन खुद ही दुकान के भीतर फंस गए. बाहर भीड़ देखकर ऐसी घबराहट हुई कि आखिरकार जान बचाने के लिए पुलिस को फोन करना पड़ा. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों पहले भी चोरी या किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं.