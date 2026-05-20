ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है

अगली बार गिलास में पानी छोड़िएगा, नल की टोंटी खुली रह जाए या कार पर पानी की बौछार कर रहे हों, तो ये तस्वीरें याद कीजिएगा. यह एआई फोटो (कंप्यूटर से बनाई गई) नहीं है. यह असल तस्वीर है, जो पानी के संकट की कहानी बता रही है. गर्मी बढ़ चुकी है. तपिश के साथ पानी का संकट विकराल हो चुका है. ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड जिले के दूरदराज के कपराडा तालुका की हैं. यह इलाका गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है. कपराडा तालुका के मोती पलसन गांव के लोग चिलचिलाती गर्मी में पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं.

यहां के बेरास्ता फलिया की महिलाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर, पानी भरने के लिए 45 फीट गहरे कुएं में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है. वैसे, यही वो इलाका है जहां मानसून के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती रही है. इसे 'गुजरात का चेरापूंजी' कहा जाता है.

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यह रोज का संघर्ष है

ये तस्वीरें अब बोल रही हैं. वलसाड के एक गांव की व्यथा को कह रही हैं. यहां गांव की महिलाएं और पुरुष अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज मौत के मुंह में जाते हैं. करीब 1200 की आबादी वाले इस फलिया में 8 सरकारी कुएं हैं, लेकिन गर्मी आते ही सभी सूखने लगते हैं.

जैसे-जैसे कुओं में पानी कम होता जाता है, महिलाएं लोहे की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे 45 फीट गहरे कुएं में नीचे उतरती हैं. दूसरे कुएं में वे लोहे की छड़ों का सहारा लेकर, अपनी जान जोखिम में डालते हुए कुएं की तलहटी तक पहुंचती हैं. कुएं की पथरीली दरारों में जो थोड़ा-बहुत पानी जमा होता है, उसे बर्तनों में भरकर ऊपर लाती हैं. इस जद्दोजहद के दौरान कई बार महिलाएं फिसलकर कुएं में गिर भी जाती हैं. कई बार महिलाएं घायल हो चुकी हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि करें तो क्या करें.

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मोती पलसन गांव के लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना किसी जंग जीतने-जैसा है. पानी भरने के लिए सुबह से ही कुएं पर महिलाओं की लंबी कतारें लग जाती हैं. कुएं में पानी बूंद-बूंद करके जमा होता है, जिसे महिलाएं धीरे-धीरे करके निकालती हैं. हालात इतने खराब हैं कि एक परिवार को सिर्फ एक या दो बाल्टी पानी भरने के लिए कुएं पर 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. महिलाएं अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आती हैं. यह मुश्किल सर्दियों के खत्म होते ही शुरू हो जाती है और मानसून आने तक इसी तरह बनी रहती है. इन्हें उम्मीद है कि शायद किसी दिन तस्वीर बदले.

(Zee 24 kalak रिपोर्टर उमेश पटेल के इनपुट के साथ)