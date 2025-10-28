Advertisement
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना

Consumer Court Of India: गुजरात में एक महिला ने समय पर ब्लाउज न सिलने पर एक दर्जी के खिलाफ अहमदाबाद (अतिरिक्त) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:25 PM IST
Gujarat News: गुजरात में एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां समय पर ब्लाउज न सिलने के कारण एक कस्टमर ने दर्जी पर 7 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. कोर्ट ने भी मामले में उपभोक्ता का साथ देते हुए कहा कि समय पर सेवा न देना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. बता दें कि महिला ने दर्जी की शिकायत अहमदाबाद (अतिरिक्त) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दर्ज की थी.    

ब्लाउज को लेकर की शिकायत

अहमदाबाद की एक महिला ने 24 दिसंबर 2024 को रिश्तेदार की शादी में पहनने के लिए एक ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था. उसने दर्जी को 4,395 रुपए एडवांस दे दिए थे, लेकिन जब वह ब्लाउज लेने गई, तो पाया कि ब्लाउज उसकी बताई डिजाइन के अनुसार नहीं सिला गया था. दर्जी ने गलती सुधारने का वादा किया, लेकिन उसे तय समय तक भी ब्लाउज नहीं दिया गया. समय पर ब्लाउज नहीं मिलने की वजह से महिला को असुविधा हुई. गुस्से में उसने अहमदाबाद (अतिरिक्त) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की और दर्जी को नोटिस भेज दिया, लेकिन दर्जी अदालत में पेश नहीं हुआ. 

दर्जी पर लगाया जुर्माना 

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी माना और कहा कि दर्जी के रवैये से महिला को मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. आयोग ने दर्जी से महिला द्वारा दी गई 4,395 रुपए की मूल राशि 7 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा. साथ ही उपभोक्ता को मानसिक कष्ट के लिए 2,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के लिए 500 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया. 

दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि दर्जी की लापरवाही की वजह से उसे शादी में अपनी पसंद का ब्लाउज लिए बिना जाना पड़ा, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी. उसने उम्मीद जताई कि यह फैसला दूसरों को सतर्क करेगा. उपभोक्ता विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे-छोटे कामों में भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है. आयोग के इस फैसले से दर्जी जैसे सेवा प्रदाता अब काम को गंभीरता से लेंगे. वहीं आयोग ने साफ कहा कि एडवांस लेने के बाद सेवा देना बाध्यकारी है. अगर दर्जी अब भी पैसे नहीं लौटाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. ( इनपुट -आईएएनएस) 

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

