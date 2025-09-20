20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम कर दी सड़क, देशभर पानी पुरी के दाम पर मचा घमासान

Gujarat Pani Puri Protest: गोलगप्पे सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक इमोशनल एक्सपीरियंस है. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक यह स्नैक अलग-अलग नामों और स्वादों के साथ लोगों की पसंद बना हुआ है. भारत के हर कोने में आपको अलग नाम और फ्लेवर के साथ गोलगप्पा जरूर मिल जाएगा. हर जगहों पर गोलगप्पे की कीमत भी अलग-अलग है. वहीं गुजरात के एक शहर में गोलगप्पे को लेकर एक अनोखा वाकया देखने को मिला.

4 गोलगप्पे मिलने पर सड़क में बैठी महिला

गुजरात में वोडदरा शहर के सुरसागर क्षेत्र में एक महिला ने केवल 4 गोलगप्पे मिलने पर सड़क पर बैठकर विरोध किया और ट्रैफिक जाम कर दिया. महिला के मुताबिक उसने 20 रुपये में 6 गोलगप्पे मांगे थे, लेकिन उसे सिर्फ 4 ही दिए गए. इस बात से नाराज होकर वह सड़क के बीचों-बीच बैठ गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी कि उसके साथ अन्याय हुआ है. इस नजारे को देखने के लिए सड़क पर भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक रुक गया. पुलिस ने आखिरकार मामले में हस्तक्षेप करते हुए महिला को समझाकर-बुझाकर सड़क से हटाया गया.

गोलगप्पों की सामान्य सर्विंग कितनी होती है?

भले ही आपको यह घटना सुनने और देखने में काफी अजीब लगे, लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर गोलगप्पों की सामान्य सर्विंग कितनी होती है और भारत के अलग-अलग हिस्सों में इनके दाम क्या हैं? वैसे बता दें तो कई जगहों पर आम, अनार और हींग जैसे स्पेशल फ्लेवर वाले प्लेट्स के साथ गोलगप्पे 100-200 रुपये तक की कीमत में बिकते हैं.

गोलगप्पे की वैरायटी

हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में गोलगप्पे सूजी से बने कुरकुरी पुरी के रूप में बिकते हैं. इसे चने, आलू, चटनी और खट्टे-मीठे पानी के साथ सर्व किया जाता है. वहीं बिहार, बंगाल और झारखंड में इसे पुचका बोला जाता है. यहां सूजी की जगह आटे की पूरी बनाई जाती है. यूपी में इसे पानी का बताशा बोला जाता है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हैदराबाद में इसे गुपचाप नाम से सर्व किया जाता है. मध्य प्रदेश में यह लोकल स्वाद के साथ फुल्की नाम से जाना जाता है.

सर्विंग साइज और दाम

वैसे तो भारत के अधिकतर स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर एक प्लेट में आमतौर पर 6 से 8 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 10 या उससे अधिक भी दिए जाते हैं. दाम की बात करें तो छोटे शहरों में एक प्लेट 10-30 रुपये में मिल जाती है, जबकि बड़े शहरों या प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में यही प्लेट 50-200 रुपये या उससे अधिक में भी मिल सकती है. दिल्ली-NCR, पंजाब-हरियाणा में यह 50-80 रुपये में तक मिलता है. मुंबई-पुणे में यह 40-70 और लखनऊ-बनारस में यह 20-60 रुपये तक की कीमत में मिलता है. इसके अलावा कोलकाता में आपको 30-60 रुपये के बीच गोलगप्पे की एक प्लेट मिल जाएगी. गुजरात में 40-70 तो मध्य प्रदेश में आपको गोलगप्पे की एक प्लेट 30-60 रुपये तक मिल जाएगी.

