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Hindi Newsदेशगुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर; वन मंत्री ने क्या बताया?

गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर; वन मंत्री ने क्या बताया?

गुजरात के गिर जिले में पांच शेरों की मौत के बाद हडकंप मच गया है. बताया जा रहा है कि इन शेरों में दो की मौत बेबेशिया वायरस से हुई है, तो वहीं तीन शेरों की मौत किसी और वजह से हुई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 08:35 PM IST
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गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर; वन मंत्री ने क्या बताया?

Gujarat News: गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पांच शेरों की मौत हुई है, जिससे हड़कंप मच गया है. मृतकों में दो शावक हैं, जिनकी जान बेबेशिया वायरस के संक्रमण के कारण जाने का संदेह जताया जा रहा है. इसके अलावा तीन शेरों की मौत प्रकृतिक कारणों से होने की आशंका जताई जा रही है. 

गुजरात के वन मंत्री अर्जुन मोधवाडिया ने गिर के जंगलो में किसी भी बड़ी महामारी या बामारी की आशंकाओं को खारिज किया है. बता दें कि गिर के जंगल दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्रकृतिक निवास रह गया है.  

किसी संक्रमण से हुई शेरों की मौत? 

राज्य के वन मंत्री ने कहा कि कुछ खबरों में शेरों की मौत बेबेशिया वायरस के संक्रमण से होने का दावा किया गया है, लेकिन केवल दो शेरों की जान इस संक्रमण के कारण गई है. हालांकि, इसकी भी पुष्टि होनी बाकी है. वहीं तीन शरों की मौत आपसी लड़ाई या किसी अन्य प्रकृतिक कारण से हुई है. 

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जांच में जुटे वन विभाग के अधिकारी 

जानकारी दें कि बेबेशिया वायरस किलनी (टिक) नामक कीड़े के जरिए फैसला है. इस संक्रमण से जानवरों में कमजोरी, खांसी और नाक बहने जैसे लक्षण उभरते हैं. वन विभाग के अधिकारी और पशु चिकित्सकों की टीम सक्रिय रूप से शेरों की मौत और इससे जुड़े मामलों की जांच कर रही है. अधिकारी कुछ संदिग्ध शरों की पहचान कर रहे हैं और उनके नमूने एकत्र करने की कोशिस की जा रही है. 

'चिंता करने की जरूरत नहीं'

गुजरात के मंत्री ने बताया कि वन विभाग पूरी तरीके से तैयार है और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. इस मामले को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

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पहले भी हुई शेरों की मौत 

गौरतलब है कि इससे पहले साल 2028 में गुजरात में एक महीने के भीतर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और प्रोटोजोआ संक्रमण की वजह से 11 शेरों की मौत हुई थी. वहीं, साल 2025 की गणना में गुजरात में 891 एशियाई शेह होने की जानकारी सामने आई थी.  

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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