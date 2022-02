गुरुग्राम में बड़ा हादसा! गिरी अपार्टमेंट की छत, 2 मजदूरों की मौत; मलबे में कई अब भी दबे

नई दिल्लीः गुरुग्राम से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है. अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई. हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं. मौके पर बचाव व राहत कार्य जारी है. मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है.

यह हादसा गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित निर्माणधीन अपार्टमेंट में हुआ है. बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट लोग पहले से रह भी रहे हैं. अपार्टमेंट की एक इमारत की छठवीं मंजिल में निर्माण का काम चल रहा था.

Haryana: Portion of the roof of an apartment in Chintels Paradiso housing complex in Gurugram's Sector 109 collapses. Details awaited.

