महंगी गाड़ी से आए 'चोर', G20 सम्मेलन के लिए आए गमले चुरा लिए; अब पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

40 लाख रुपये की गाड़ी से आए चोर?

G20 सम्मेलन के लिए लाए गए गमलों को चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद खुलासा हुआ कि सड़क से गमले उठाने वाले चोर 40 लाख की गाड़ी से आए थे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि चोर किआ कार्निवल (Kia Carnival) से आए और दिन-धहाड़े पौधों के गमलों को कार की डिग्गी में रखना शुरू कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे 1 मिनट 7 सेकेंड में साफ दिख रहा है कि किआ कार्निवल (Kia Carnival) कार आकर रुकती है और कार से दो लोग उतरते हैं. इसके बाद सड़क किनारे सजावट के लिए रखे पौधों के गमले उठाकर कार की डिग्गी में रखने लगते हैं. वीडियो गुरुग्राम के शंकर चौक का बताया है.

People who own Car worth 40 Lakhs, It seems are stealing flower pots. That’s why the Mug is chained in a Train Toilet & ₹2 pen tied with string in banks. pic.twitter.com/2DWnsFPgLQ

— $¢σяρισи (@surunaik14) February 28, 2023