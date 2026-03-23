गुरुग्राम रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब

Gurugram Rape Case: हरियाणा के गुरुग्राम में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप के मामले में पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ परसो पेश होने के लिए कहा है. चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने जांच की है वो बेहद असंवेदनशील और परेशान करने वाली है. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया था तब आरोपी उसके बेहद नजदीक खड़ा था.

बच्ची के माता-पिता की मांग

कोर्ट ने हरियाणा सरकार के AAG से पूछा है कि उनके कैडर में कितनी महिला पुलिस अधिकारी है. कोर्ट ने इस केस की गुरुग्राम पुलिस के बजाए जांच CBI या SIT से कराए जाने की बच्ची के माता-पिता की मांग पर नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है.

पुलिस ने केस वापस लेने का दबाव बनाया

आज सुनवाई के दौरान बच्ची के माता-पिता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि इस मामले में महिला जांच अधिकारी घरवालों पर ही दबाव बनाने लगी कि वो मामले को वापस ले लें. इस केस की जांच अधिकारी पॉक्सो के एक दूसरे मामले में निलंबित हो चुकी है. रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि बच्ची को कई दिनों तक पुलिस स्टेशन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के दफ्तर, मजिस्ट्रेट कोर्ट और अस्पताल जाना पड़. माता-पिता ने घर पर आकर बयान लेने का अनुरोध किया था लेकिन पुलिस नहीं मानी.

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पुलिस इतनी असंवेदनशील कैसे!

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले से मानासिक सदमा झेल रहे बच्चे के लिए पुलिस इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है. यह एक मेट्रोपोलिटन शहर की पुलिस का हाल है! क्या उन्हें कानून की इतनी बुनियादी समझ नहीं है कि ऐसे मामलों में तुंरत एफआईआर दर्ज कर जांच की जानी चाहिए.

मजिस्ट्रेट के रवैये पर भी सवाल

वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया. उन्होंने बताया कि जब मजिस्ट्रेट ने बच्ची का बयान लिया, तब आरोपी पास में ही मौजूद था, जबकि कानून के अनुसार आरोपी को पीड़ित बच्चे के पास नहीं होना चाहिए. यही नहीं मजिस्ट्रेट ने बच्ची को बार बार बोला कि सच बोलो-सच बोलो.

मजिस्ट्रेट से भी स्पष्टीकरण मांगा

कोर्ट ने सेशन कोर्ट गुरुग्राम से कहा है कि वो उस ज्यूडिसिल मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण ले जिसने बच्ची का बयान दर्ज किया था. कोर्ट ने इसकी जानकारी सीलबंद कवर में देने को कहा है. कोर्ट ने बच्ची के माता-पिता के हलफनामे को सीलबंद कवर में रखने को कहा है. कोर्ट परसो इस मामले की सुनवाई करेगा.