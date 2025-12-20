Advertisement
trendingNow13047747
Hindi Newsदेशअसम को मिला नया एयरपोर्ट टर्मिनल, पीएम मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था नॉर्थ-ईस्ट का विकास

असम को मिला नया एयरपोर्ट टर्मिनल, पीएम मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था नॉर्थ-ईस्ट का विकास

Assam news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद कहा, 'आज विकास का जश्न मनाने का दिन है और यह सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का जश्न है. डबल इंजन की सरकार यहां अनवरत विकास कर रही है. कांग्रेस सरकार की पूर्ववर्ती सरकारों के एजेंडे में कभी भी नॉर्थ ईस्ट का विकास शामिल नहीं था.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम को मिला नया एयरपोर्ट टर्मिनल, पीएम मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था नॉर्थ-ईस्ट का विकास

PM Modi Assam visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी गुवाहाटी में एक जनसभा संबोधित करते हुए असम की विकास यात्रा का बखान किया. पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद कहा, 'आज विकास का जश्न मनाने का दिन है और यह सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का जश्न है. पूरा देश देखेगा कि असम विकास का त्योहार मना रहा है.' आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद की जनसभा में 15,600 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की.

'असम के साथ न्याय हो रहा'

पीएम मोदी ने कहा, 'आधुनिक एयरपोर्ट और आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं किसी भी राज्य के लिए नए अवसरों के द्वार हैं. ये किसी राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास के संकेत हैं और लोगों के बढ़ते भरोसे के स्तंभ हैं. जब आप असम में एयरपोर्ट और हाईवे देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि अब असम के साथ न्याय हो रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने तीन महीने पहले सितंबर, 2025 में असम को 6,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देते हुए डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था.

कांग्रेस पर हमला

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, 'कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया जिन्होंने जंगलों पर कब्जा किया. असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा किया. मुझे असम के पूर्व मुख्यमंत्री, असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मोदी ने कहा कि उन्होंने असम के विकास से कभी समझौता नहीं किया. उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें असम पर गर्व महसूस कराएगी.'

ये भी पढ़ें- घेरकर पीटा, पेड़ से बांधकर आग लगाई, फिर जले धड़ और सिर को बाहर बांध दिया... बांग्लादेश में दीपू दास के पिता का दर्द सुनकर फट जाएगा कलेजा!

'कांग्रेस के एजेंडे में नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं था'

PM ने गुवाहाटी रैली में दावा कियाजिस तरह ब्रह्मपुत्र नदी असम में लगातार बहती है, उसी तरह बीजेपी की डबल-इंजन सरकार बहा रही विकास की अनवरत धारा बहा रही है. अरबों रुपये की परियोजनाओं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल, 6-लेन राजमार्गों और स्मार्ट सिटी पहल के साथ, नॉर्थ-ईस्ट का पूरा क्षेत्र तेजी से एक आधुनिक आर्थिक हब में बदल रहा है. जबकि पहले, असम और नॉर्थ-ईस्ट का विकास कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था'.

ये भी पढ़ें- Osman Hadi कौन है? जिसकी मौत से जला बांग्लादेश, ढाका पहुंची लाश, हिंदुओं पर आई आफत

 

असम की विकास यात्रा की गौरव गाथा इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगीकरण के आधार पर टिकी है. जो इस राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना रही है. अरबों रुपये की की परियोजनाओं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल, 6-लेन राजमार्गों, और स्मार्ट सिटी पहल के साथ, यह क्षेत्र तेजी से एक आधुनिक आर्थिक हब में बदल रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर