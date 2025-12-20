असम को मिला नया एयरपोर्ट टर्मिनल, पीएम मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था नॉर्थ-ईस्ट का विकास

PM Modi Assam visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी गुवाहाटी में एक जनसभा संबोधित करते हुए असम की विकास यात्रा का बखान किया. पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद कहा, 'आज विकास का जश्न मनाने का दिन है और यह सिर्फ असम का नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का जश्न है. पूरा देश देखेगा कि असम विकास का त्योहार मना रहा है.' आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद की जनसभा में 15,600 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की.

'असम के साथ न्याय हो रहा'

पीएम मोदी ने कहा, 'आधुनिक एयरपोर्ट और आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं किसी भी राज्य के लिए नए अवसरों के द्वार हैं. ये किसी राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास के संकेत हैं और लोगों के बढ़ते भरोसे के स्तंभ हैं. जब आप असम में एयरपोर्ट और हाईवे देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि अब असम के साथ न्याय हो रहा है.'

#WATCH | Guwahati, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "Today is a day of celebration of development. And it is a celebration of the development of the entire North East, not just Assam...The whole country will see that Assam is celebrating the festival of development..." pic.twitter.com/iJBfYLYiVP — ANI (@ANI) December 20, 2025

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने तीन महीने पहले सितंबर, 2025 में असम को 6,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देते हुए डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था.

कांग्रेस पर हमला

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, 'कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया जिन्होंने जंगलों पर कब्जा किया. असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा किया. मुझे असम के पूर्व मुख्यमंत्री, असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मोदी ने कहा कि उन्होंने असम के विकास से कभी समझौता नहीं किया. उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें असम पर गर्व महसूस कराएगी.'

'कांग्रेस के एजेंडे में नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं था'

PM ने गुवाहाटी रैली में दावा कियाजिस तरह ब्रह्मपुत्र नदी असम में लगातार बहती है, उसी तरह बीजेपी की डबल-इंजन सरकार बहा रही विकास की अनवरत धारा बहा रही है. अरबों रुपये की परियोजनाओं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल, 6-लेन राजमार्गों और स्मार्ट सिटी पहल के साथ, नॉर्थ-ईस्ट का पूरा क्षेत्र तेजी से एक आधुनिक आर्थिक हब में बदल रहा है. जबकि पहले, असम और नॉर्थ-ईस्ट का विकास कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था'.

असम की विकास यात्रा की गौरव गाथा इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगीकरण के आधार पर टिकी है. जो इस राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना रही है. अरबों रुपये की की परियोजनाओं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल, 6-लेन राजमार्गों, और स्मार्ट सिटी पहल के साथ, यह क्षेत्र तेजी से एक आधुनिक आर्थिक हब में बदल रहा है.