/पत्नी के टुकड़े कर कुत्तों को खिलाना चाहता था, सिर कलम करने वाले आरोपी पति का खौफनाक कबूलनामा!

गुवाहाटी में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति रामानुज गोस्वामी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी ने पत्नी का सिर और उंगलियां काटकर शव के टुकड़े फ्रिज में रख दिए थे. सरेंडर करने के बाद आरोपी ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. अब पुलिस उस दावे की भी जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि आरोपी ने पत्नी के शरीर के कुछ हिस्सों को कुत्तों को खिलाने की कोशिश की थी. डीसीपी (ईस्ट) ने कहा कि उन्हें इस दावे के बारे में जानकारी नहीं है और जांच के दौरान इसकी पुष्टि की जाएगी.
दरअसल, रामानुज गोस्वामी और रिया की शादी को लगभग 6 महीने हुए थे. कैब ड्राइवर गोस्वामी मूल रूप से गौरीपुर का था, जबकि रिया फैंसी बाजार के एक बुटीक में काम करती थी. दोनों गुवाहाटी में साथ रहते थे.
डीसीपी (ईस्ट) तब्बू राम पेगु ने बताया कि गोस्वामी को अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का शक था. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. आरोपी रामानुज गोस्वामी ने पत्नी के साथ अफेयर चलाने वाले शख्स को भी मारने की धमकी दी थी. पत्नी रिया तालुकदार गोस्वामी की हत्या करने के बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया था. हत्या से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.
इस भयानक घटना का खुलासा तब हुआ, जब बसिष्ठपुर में रहने वाले रिश्तेदारों ने रिया से संपर्क न होने पर पुलिस को सूचना दी. डीसीपी तब्बू राम पेगु के मुताबिक, हाटीगांव पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो रिया का सिर कटा शव मिला. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए. फ्लैट में खून के धब्बे और बिखरा सामान मिला. साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार 'दाओ' भी बरामद हुआ.
पुलिस ने बताया कि रिया का कटा हुआ सिर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर से मिला, जो एक काले पॉलीथिन बैग में लिपटा हुआ था. उसकी कुछ उंगलियां भी कटी हुई थीं. शुरुआती फोरेंसिक जांच से पता चला कि हत्या शव मिलने से 24 से 48 घंटे पहले हुई थी, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया.
अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या हत्या के समय गोस्वामी नशे में था और क्या उसे ड्रग्स की लत का कोई रिकॉर्ड रहा है. सीआईडी, फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीमें सबूतों की जांच और घटनाक्रम को फिर से समझने की कोशिश कर रही हैं.