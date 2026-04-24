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Hindi Newsदेशपवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह याचिका असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की FIR के सिलसिले में दायर की गई थी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 24, 2026, 12:09 PM IST
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पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Pawan Khera: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष के नेता किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर तंज कसते रहते हैं. असम में वोटिंग से पहले पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कई तरह का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीएम की पत्नी ने मामला दर्ज कराया था. मामले को लेकर पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब कांग्रेस नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. मामले की सुनवाई भी बीते 21 अप्रैल को हुई थी और हाईकोर्ट ने मामले को अपने पास सुरक्षित रख लिया था.

पवन खेड़ा ने लगाया था आरोप

दरअसल, पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी द्वारा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई FIR के सिलसिले में अग्रिम जमानत की मांग की थी. खेड़ा ने रिंकी भुइयां पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्तियां रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर में छापेमारी भी की थी. इसके अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

इसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी और 21 अप्रैल को सुनवाई हुई और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, अब 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 

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21 अप्रैल को सुनवाई में क्या हुआ था?

21 अप्रैल को पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से चलाया जा रहा है और यह मामला ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल मानहानि का है, जिसे पुलिस केस के बजाय प्राइवेट शिकायत के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए. वहीं असम सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कोर्ट में तर्क दिया था कि यह कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है. उन्होंने कहा था कि इसमें मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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