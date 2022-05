Gyanvapi Case: आखिर किस बात से डरी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी? कोर्ट से की सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में अर्जी देकर सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की मांग उठाई है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है, जिसे कमेटी लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती.