Gyanvapi Masjid Case: दिल्ली अदालत का बड़ा फैसला, प्रोफेसर रतन लाल को मिली जमानत

Bail In The Remarks Case On Shivling: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को जमानत दे दी. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में एक शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए एक दिन पहले लाल को गिरफ्तार किया गया था.

आईपीसी की धारा के तहत किया था गिरफ्तार

अदालत ने लाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके (Personal Bond) और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर राहत दी. लाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बिगाड़ने का कृत्य करना) और 295 ए (धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जान-बूझकर ठेस पहुंचाना) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढें: हाथ का इस्तेमाल किए बिना ही ऐसे चलाता है कार; इस शख्स ने जीता आनंद महिंद्रा का दिल

दर्ज की गई एफआईआर

दिल्ली के एक वकील की शिकायत के आधार पर मंगलवार रात लाल के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई. अधिवक्ता विनीत जिंदल (Advocate Vineet Jindal) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि लाल ने हाल में शिवलिंग के संबंध में एक अपमानजनक और भड़काऊ ट्वीट किया था. वामदल से संबद्ध छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर लाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय (Faculty of Arts) के बाहर प्रदर्शन किया.

ये भी पढें: श्रीलंका के पीएम ने किया ऐसा मजाक, वीडियो वायरल होने के बाद हो रही कड़ी आलोचना

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के प्रोफेसर रतन लाल के ट्वीट पर किए गए विवादित पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचाया. गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर ने कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं (Religious Sentiments) को आहत करने का नहीं था.

(इनपुट - भाषा)

LIVE TV