Gyanvapi Masjid Row: अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म पर ऐसा क्या कह दिया? सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे ट्रोल

Akhilesh Yadav statement on Hinduism: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanwapi Masjid) में शिवलिंग प्रकट होने के बाद पूरे देश में यह मामला गर्म है. इसी बीच खुद को मुस्लिम हितैषी साबित करने के लिए अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है. जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.