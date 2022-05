Vishnu Jain On Gyanvapi: ज्ञानवापी में शिवलिंग पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात

Hindu Side Lawyer Vishnu Jain On Shivling In Gyanvapi: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज (मंगलवार को) सुनवाई होगी. इस बीच, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन (Vishnu Jain) का बयान सामने आया है. विष्णु जैन ने कहा कि सोमवार को ज्ञानवापी सर्वे के दौरान, मस्जिद के वुजूखाने में बड़ा शिवलिंग (Shivling) मिला. इसके तुरंत बाद हमने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि इस साक्ष्य की सुरक्षा करनी चाहिए. फिर कोर्ट ने वुजूखाने को सील करने का आदेश दिया.

उन्होंने कहा कि कल जब वहां सर्वे किया जा रहा था तब वहां पर जो वुजूखाना है, वुजूखाने के बीच हमने कुएं की एक दीवार देखी. फिर मैंने एडवोकेट कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि वुजूखाने से पानी को खाली कराया जाए. जब पानी को खाली कराया गया तब हम कुएं की उस दीवार तक पहुंचे. वहां देखा कि काफी बड़ा शिवलिंग है. इसका करीब 4 फीट व्यास होगा. ये करीब ढाई से तीन फीट लंबा होगा. मुझे लगा कि वो और नीचे तक जा रहा है. ये बात कोर्ट के संज्ञान में लानी जरूरी थी.

#WATCH During survey of #Gyanvapi mosque y'day, we found a large 'Shivling' inside 'wazukhana'at the mosque. Immediately, we moved an application in court to secure this important piece of evidence. Court ordered to seal 'wazukhana':Lawyer Vishnu Jain, representing the Hindu side pic.twitter.com/ZoOJmfTlrf

