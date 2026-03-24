मालदीव बोट हादसे में लापता 'जिप्सी किंग' का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी

Gypsy King Hari Singh Missing: भारत के मशहूर रैली ड्राइवर और ‘जिप्सी किंग’ के नाम से जाने जाने वाले हरि सिंह मालदीव में एक हादसे के बाद से लापता हैं. 19 मार्च को समुद्र में एक स्पीडबोट के पलटने के बाद वह अचानक गायब हो गए, जिसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

सर्च ऑपरेशन में जुटीं मालदीव की एजेंसियां

मालदीव की स्थानीय अथॉरिटीज ने हरी सिंह की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. समुद्र में ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से खोजबीन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है. अधिकारियों के मुताबिक, खराब मौसम और समुद्र में ऊंची लहरें राहत और बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन रही हैं, जिससे ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो गया है.

हादसे में उद्योगपति गौतम सिंघानिया भी हुए थे घायल

इस हादसे में देश के जाने-माने उद्योगपति गौतम सिंघानिया भी घायल हो गए थे. उन्हें सुरक्षित निकालकर तुरंत इलाज के लिए मुंबई भेज दिया गया था. हालांकि, हरी सिंह और एक अन्य व्यक्ति अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

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चंडीगढ़ के निवासी है हरी सिंह

59 वर्षीय हरी सिंह चंडीगढ़ के निवासी हैं और भारतीय मोटरस्पोर्ट्स जगत में एक बड़ा नाम माने जाते हैं. ‘जिप्सी किंग’ के रूप में वो देशभर में फेमल है और उन्होंने कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रैली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. हादसे के बाद से हरी सिंह के परिवार और उनके प्रशंसकों में गहरी चिंता है.

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लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आने से बेचैनी बढ़ती जा रही ह. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि खोज अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हरी सिंह और अन्य लापता व्यक्ति का पता नहीं चल जाता.