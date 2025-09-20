'मोदी-डोलांड' की दोस्ती देश पर पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव पर विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा?

अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा के नियमों में बदलाव किए है. अब यदि आपको अमेरिका में रहना है, तो इसके लिए हर साल मोटी रकम चुकानी होगी. H-1B वीजा पर हर साल $100,000 यानी करीब 83 लाख रुपये फीस ली जाएगी. इस फैसले को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, नेता पवन खेड़ा और कर्नाटक के विधायक प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सरकार की जमकर आलोचना की है. गौरव गोगोई ने कहा कि इस फैसले से भारत के 'सबसे काबिल लोगों' का भविष्य खतरे में पड़ गया है. प्रधानमंत्री मोदी की 'रणनीतिक चुप्पी और दिखावटी विदेश नीति' अब भारत के लिए बोझ बन चुकी है.

कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला

गौरव गोगोई ने X प्लेटफॉर्म पर लिखा 'अमेरिकी सरकार के H-1B वीजा पर नए फैसले ने भारत के सबसे होनहार दिमागों के भविष्य पर सीधा हमला किया है. मुझे याद है जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक IFS महिला अधिकारी के अपमान पर अमेरिका से सख्ती से बात की थी. लेकिन अब पीएम मोदी की चुप्पी और सिर्फ दिखावे की कूटनीति, भारत के हित में नहीं रह गई है.'

8 साल बाद सच हुई राहुल गांधी की बात

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के पुराने बयान को दोहराते हुए लिखा '2017 में राहुल गांधी ने मोदी को ‘कमजोर प्रधानमंत्री’ कहा था. अब 8 साल बाद वह बात फिर से सच साबित हो रही है.' उन्होंने दावा किया कि भारत का नेतृत्व आज भी वैश्विक मंच पर अपने नागरिकों और हितों की रक्षा करने में विफल हो रहा है.

डोलांड-मोदी दोस्ती महंगी साबित हो रही है

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक प्रियंक खड़गे ने भी इस मुद्दे पर तीखा व्यंग्य किया. उन्होंने लिखा 'मोदी-डोलांड (डोनाल्ड ट्रंप) की दोस्ती भारत को बहुत महंगी पड़ रही है. अब उनके सबसे अच्छे दोस्त ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन कर दिए हैं, जिससे H-1B वीजा पर $100,000 की सालाना फीस लगाई जाएगी. इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होगा, क्योंकि 70% H-1B वीजा धारक भारतीय होते हैं.'

थैंक्यू मोदी जी

प्रियंक ने यह भी गिनाया कि अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ, HIRE एक्ट, चाबहार पोर्ट पर छूट हटाना और EU से भारत के खिलाफ 100% टैरिफ की अपील जैसे कई कदम उठा चुका है. 'थैंक्यू मोदी जी' इस कटाक्ष के साथ उन्होंने अपना पोस्ट खत्म किया.

नई नीति से भारतीयों पर सीधा असर

अमेरिका के इस नए आदेश को "Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers" नाम दिया गया है, जो H-1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह आदेश 21 सितंबर से लागू होगा और इसका असर उन हजारों भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा जो अमेरिका में IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं.