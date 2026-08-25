/घर में किसी को बुखार-खांसी है? घबराएं नहीं... H1N1 के खतरे के बीच ये सावधानी जरूर बरतें

मौसम में बदलाव के साथ देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले सामने आने लगे हैं. दिल्ली-NCR के अलावा हरियाणा, कर्नाटक और उत्तराखंड में भी संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने स्पष्ट किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है. इसके बावजूद बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ऐसे में अगर किसी घर को खांसी-बुखार आए तो आप बिलकुल भी घबराएं नहीं बल्कि डॉक्टर से सलाह लें और दी गईं सावधानियों को अच्छी तरह से बरतें
दिल्ली में 24 अगस्त 2026 तक H1N1 के 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जाने की बात सामने आई है. वहीं, नोएडा में भी 120 से अधिक मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की. अधिकारियों के मुताबिक अस्पतालों में पर्याप्त बेड और डॉक्टर उपलब्ध हैं और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. बताया गया कि H1N1 के 2,308 मामले सामने आए हैं, जबकि अन्य फ्लू वेरिएंट के मामलों की संख्या करीब 600 से 625 के बीच है. इसके अलावा डेंगू के लगभग 2,200 मामले भी सामने आने की जानकारी दी गई है.
आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई वजह नहीं है. मौसमी इन्फ्लुएंजा सामान्य तौर पर सीमित अवधि में रहने वाला संक्रमण है और ज्यादातर मामलों में यह अपने आप ठीक हो जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी नए या असामान्य वायरस स्ट्रेन का पता नहीं चला है. निगरानी के दौरान ऐसा कोई संकेत भी सामने नहीं आया है, जिससे मौजूदा फ्लू के स्वरूप में किसी बड़े बदलाव की आशंका हो. भारत में H1N1 वायरस के मामलों में जो उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसे अपेक्षित मौसमी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.
H1N1 (Swine Flu) is a contagious respiratory infection.
Know the symptoms, take precautions, and don’t ignore persistent fever or breathing difficulty.#drrandeepguleria #H1N1 #SwineFlu #FluAwareness #RespiratoryHealth #HealthAwareness pic.twitter.com/wuRz9J33aQ
— Dr Randeep guleria (@DrRandeepG) August 24, 2026
वहीं एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया, 'H1N1 (स्वाइन फ्लू) सांस से जुड़ी एक संक्रामक बीमारी है. इसके लक्षणों को जानें, सावधानी बरतें और लगातार बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ को नजरअंदाज न करें.'
कोविड, सामान्य वायरल बुखार, इन्फ्लुएंजा और H1N1 (स्वाइन फ्लू) के शुरुआती लक्षण कई बार एक जैसे लगते हैं, इसलिए केवल लक्षण देखकर पक्की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. फिर भी कुछ संकेतों से इनके बीच फर्क समझने में मदद मिलती है. H1N1 के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल या फ्लू जैसे ही हो सकते हैं. यही वजह है कि कई बार मरीज शुरुआत में इसे सामान्य मौसमी बुखार समझ लेते हैं. इसके आम लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिरदर्द, बदन दर्द और अत्यधिक थकान शामिल हैं. कुछ मरीजों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है. सामान्य वायरल संक्रमण अक्सर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन H1N1 में लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और कुछ मरीजों में स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है. आइए आपको बताते हैं इन सभी बीमारियों में अंतर.
कोविड में बुखार, गले में खराश, खांसी, थकान और शरीर में दर्द हो सकते हैं. कुछ लोगों में नाक बहना या बंद होना भी होता है. स्वाद या गंध कम होना कोविड से जुड़ा लक्षण रहा है, हालांकि अब यह हर मरीज में नहीं दिखता. आपको बता दें कि कोविड की पुष्टि लक्षणों से नहीं, बल्कि जांच से होती है.
'वायरल बुखार' कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई वायरल संक्रमणों के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य शब्द है. इसमें हल्का या मध्यम बुखार, बदन दर्द, कमजोरी, सिरदर्द, नाक बहना या गले में खराश हो सकती है. अक्सर मरीज को धीरे-धीरे कमजोरी और बुखार महसूस होता है. लेकिन वायरल बुखार और फ्लू के लक्षण भी काफी हद तक एक जैसे हो सकते हैं.
इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू में लक्षण अक्सर अचानक और तेज शुरू होते हैं. तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में तेज दर्द, सूखी खांसी और अत्यधिक थकान इसके प्रमुख संकेत हो सकते हैं. सामान्य सर्दी-जुकाम की तुलना में फ्लू में बदन दर्द और अचानक कमजोरी ज्यादा महसूस हो सकती है.
H1N1 वास्तव में इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है. इसलिए इसके लक्षण सामान्य इन्फ्लुएंजा से काफी मिलते-जुलते होते हैं. बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, बदन दर्द और थकान हो सकती है. कुछ मरीजों में उल्टी या दस्त जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. इसलिए सिर्फ लक्षण देखकर H1N1 और दूसरे फ्लू में निश्चित अंतर करना संभव नहीं है. जरूरत पड़ने पर चिकित्सक जांच की सलाह दे सकते हैं.
स्वस्थ लोगों में मौसमी फ्लू अक्सर बिना किसी बड़ी जटिलता के ठीक हो जाता है. लेकिन बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है. ऐसे लोगों में सांस लेने में परेशानी, लगातार तेज बुखार या हालत बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है.
H1N1 से बचाव के लिए रोजमर्रा की कुछ सावधानियां काफी मददगार साबित हो सकती हैं. खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें. हाथों को बार-बार साबुन से धोते रहें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करें. बीमार होने पर दूसरों के बेहद करीब जाने से बचना भी जरूरी है, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं न लें. फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित है.
दिल्ली में मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अस्पतालों में इलाज और बेड की पर्याप्त व्यवस्था है. सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोगों से सावधानी बरतने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने की अपील की जा रही है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का जोर यही है कि लोगों में अनावश्यक डर न फैले, लेकिन लक्षणों को नजरअंदाज भी न किया जाए. समय पर पहचान, डॉक्टर की सलाह और जरूरी सावधानियों के जरिए H1N1 के संक्रमण से होने वाली गंभीर स्थिति को काफी हद तक रोका जा सकता है.