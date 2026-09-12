/हाफिज सईद पर शिकंजा: दो महीने में दूसरा गैर जमानती वारंट, फरार आतंकवादी पर चला NIA का चाबुक

कश्मीर में आतंक की साजिश रचने और आतंकियों को हथियार, फंडिंग व निर्देश देने के आरोपों में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद पर एनआईए कोर्ट ने फिर शिकंजा कसा है. दो महीने में उसके खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है. दुनिया जानती है कि वो इस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सेफ हाउस में दुबका हुआ है.
जम्मू में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) कोर्ट के स्पेशल जज ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा, 'एनआईए के सीआईओ को सुना और आवेदन व उससे जुड़े दस्तावेजों को देखा. रिकॉर्ड की जांच से पता चलता है कि जांच के दौरान आरोपी की भूमिका सामने आई है और उस पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप है.'
स्पेशल जज ने आगे कहा, 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी अभी तक फरार है और जांच एजेंसी सामान्य तरीके से उसे पेश करने में कामयाब नहीं हो पाई है, इस याचिका को मंजूरी दी जाती है.' इसलिए, आरोपी हाफिज मुहम्मद सईद के खिलाफ गिरफ्तारी का एक सामान्य वारंट (गैर-जमानती) जारी किया जाता है.'
कोर्ट ने आगे कहा, 'यह वारंट कानून में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार तामील कराने के लिए डीआईजी, एनआईए जम्मू को भेजा जाता है. इस अर्जी का निपटारा किया जाता है और जरूरी कार्रवाई के बाद इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है.' यह आदेश 8 सितंबर को जारी किया गया था.
हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और भारत के सबसे ज्यादा वांछित (मोस्ट-वांटेड) ग्लोबल आतंकवादियों में से एक है. वह अभी जम्मू-कश्मीर में सीमा पार की बड़ी साजिशों और हाई-प्रोफाइल हमलों के सिलसिले में एनआईए की बेहद सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है. भारतीय एजेंसियां उसकी कस्टडी की कोशिश कर रही हैं.
भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान का पूरा सरकारी अमला उसे बचाने के लिए कवर फायर दे रहा है. उसकी पैठ पाक फौज से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक है. वह यूएन की लिस्ट में शामिल ग्लोबल आतंकवादी है और अमेरिकी सरकार ने उस पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है.
पाकिस्तान में 2020 से 2026 के बीच कई मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की रहस्यमयी तरीके से हत्या हुई है. हाल में LeT के एक नेता ने 30 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है. ऐसे में हाफिज सईद के मन में भी इस अज्ञात का खौफ हो सकता है.