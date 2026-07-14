पाकिस्तान में छिपे हाफिज सईद पर भारत की 'कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक', बिना हाजिरी के ही नपेगा आतंकी

Pahalgam Terror Attack: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हाफिज सईद पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय एजेंसियों ने एक बड़ा दांव-पेंच लगाया है. जम्मू की एक अदालत ने पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है. चूंकि हाफिज सईद इस समय पाकिस्तानी सेना और सरकार के संरक्षण में वहां रह रहा है, इसलिए भारत सरकार अब नए कानून के तहत उसकी गैर-मौजूदगी में ही उस पर केस चलाने यानी 'ट्रायल इन एब्सेंटिया' की तैयारी कर रही है.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल अप्रैल में एक बड़ा और दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे. साल 2019 के उरी हमले के बाद से यह जम्मू-कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था. इस मामले की जांच कर रही एनआईए (NIA) ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साफ किया है कि इस पूरे हमले की प्लानिंग और मॉनिटरिंग खुद हाफिज सईद कर रहा था. कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए अब सईद के खिलाफ सख्त कदम उठाया है.
'ट्रायल इन एब्सेंटिया' क्या होता है?
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आरोपी देश में है ही नहीं, तो उस पर केस कैसे चलेगा? दरअसल, सरकार ने हाल ही में देश के आपराधिक कानूनों में एक नया और ऐतिहासिक प्रावधान जोड़ा है. इसे 'ट्रायल इन एब्सेंटिया' कहा जाता है. इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई आरोपी देश से भाग गया है, जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा है, और उसके खिलाफ गंभीर अपराध के पक्के सबूत हैं, तो कोर्ट उसकी गैर-हाजिरी में भी सुनवाई पूरी कर फैसला सुना सकती है.
कैसे काम करता है यह नया कानून?
इस कानून के तहत कोर्ट सबसे पहले आरोपी को बुलाने के लिए समन और वारंट जारी करती है. अगर वह फिर भी सामने नहीं आता है, तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद कोर्ट बिना समय गंवाए केस की सुनवाई शुरू कर देती है. एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि हाफिज सईद को भारत लाने के सारे कानूनी रास्ते फिलहाल बंद हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसे बचा रहा है. इसलिए, इंसाफ के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए इस नए कानून का सहारा लेना बेहद जरूरी हो गया है.
एनआईए की चार्जशीट में क्या है?
पहलगाम हमले को लेकर एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दिसंबर 2025 में दाखिल की थी. इसमें उन तीन पाकिस्तानी आतंकियों के नाम थे, जिन्होंने जमीन पर उतरकर इस कत्लेआम को अंजाम दिया था. इन तीनों आतंकियों को 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान सेना, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस ने जुलाई में ही ढेर कर दिया था. गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसकी पुष्टि भी की थी. अब नई चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और पाकिस्तान में बैठे साजिद सैफुल्लाह जट्ट के साथ-साथ घाटी के उन मददगारों (बशीर अहमद और परवेज अहमद) के नाम भी जोड़ दिए गए हैं, जिन्होंने आतंकियों का साथ दिया था.
पाकिस्तान को तगड़ा संदेश
हाफिज सईद सिर्फ पहलगाम हमले का ही दोषी नहीं है, बल्कि वह 2008 के मुंबई 26/11 हमलों का भी मुख्य गुनहगार है, जिसमें 166 बेकसूर लोग मारे गए थे. पाकिस्तान भले ही उसे बचा रहा हो, लेकिन भारत का यह नया कानूनी कदम पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश है कि अब भारत आतंकियों को सजा देने के लिए उनके पकड़े जाने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि कानूनी तौर पर उन्हें उनके घर में बैठे-बैठे ही मुजरिम साबित कर देगा.