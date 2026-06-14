अनिरुद्ध ने पोस्ट में आगे कहा कि स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी और ब्लिंकइट ने वाकई बेहद बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हैं. उनका पूरा वैल्यू प्रपोजिशन आपके और आपके सोफे के बीच की आखिरी दूरी को अपने कंट्रोल में रखना है. इसमें सुविधा ही प्रोडक्ट है. आप हेयरकट के लिए अधिक पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप लॉजिस्टिक्स यानी आने-जाने और इंतजाम के बारे में न सोचने के लिए पैसे दे रहे हैं. अनिरुद्ध के पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा,' मैंने बाल कटवाने के लिए UC का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं सैलून में अपनी बारी का इंतजार करते हुए 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करना चाहता और ऐसा संगीत नहीं सुनना चाहता, जिससे मुझे ऐसा लगे जैसे कोई मेरी छाती पीट रहा हो. हालांकि, यह वाकई सुविधाजनक है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि उन्हें भी घर बैठे इस सुविधा से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें सैलून में लंबा इंतजार करना बिल्किल नहीं पसंद.