Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /नाई के पास 60 रुपये का हेयरकट या 350 में होम सैलून... कौनसी सर्विस है सबसे बेस्ट? इस शख्स ने खत्म की डिबेट

नाई के पास 60 रुपये का हेयरकट या 350 में होम सैलून... कौनसी सर्विस है सबसे बेस्ट? इस शख्स ने खत्म की डिबेट

Convenience Cost In India: इंटरनेट पर एक शख्स ने अपने घर पर हेयरकट सर्विस की जानकारी दी. शख्स ने इसको लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और दोनों सर्विसेज में पेमेंट की तुलना की. इसको लेकर कई लोगों का रिएक्शन सामने आया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:21 PM IST
नाई के पास 60 रुपये का हेयरकट या 350 में होम सैलून... कौनसी सर्विस है सबसे बेस्ट? इस शख्स ने खत्म की डिबेट

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Fifa World Cup 2026: ଖେଳାଗଲା ଆଜି ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ରହିଲା ପଲ୍ଲା ଭାରି
FIFA World Cup 20265 min ago
2
Uttarakhand Hottest City14 min ago
3
Women28 min ago
4
CM Vishnu deo Sai31 min ago
5
Gadar 3 Update34 min ago