Haircut Serive At Home: आज के समय में आपको बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए आसानी से कोई सी भी सर्विस मिल सकती है. एक समय पर बाजारों में नाई की छोटी से दुकान होती थी, जहां रोजाना बाल कटवाने के लिए भीड़ लगी रहती थी. रविवार को तो यहां काफी लोग इकट्ठा हो जाते थे. कुछ अखबारों के पन्ने पलटते, कुछ गीत गुनगुनाते तो कोई पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए अपनी-अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई नजर आते थे. आज के समय में नाई की दुकान तो है, लेकिन अब जगह-जगह बड़े-बड़े सैलून भी खुल गए हैं. वहीं अब लोग बाल कटवाने के लिए होम सर्विस भी लेने लगे हैं.
इस बीच मुंबई में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक गए गए हेयर कटिंग सर्विस और स्थानीय सैलून में बाल कटवाने की लागत की तुलना की है. शख्स का मानना है कि कस्टमर सर्विस के मुकाबले सुविधा के लिए ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं. इसको लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.
अनिरुद्ध केजरीवाल नाम के एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्बन कंपनी से उन्होंने एक हेयरकट बुक किया, जो उन्हें लगभग 350 रुपये का पड़ा. अनिरुद्ध ने कहा,' मैं यह आमतौर पर नहीं करता. मुझे अपने लिविंग रूम में जुगाड़ू सैलून सेटअप का आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी-अभी एक नए इलाके में आया था और गूगल मैप्स पर सबसे पास की नाई की दुकान 1.5 किमी दूर थी. वहां जाने का मन नहीं था. तभी उस आदमी का फोन आया. उसने कहा कि उसकी टू-व्हीलर खराब हो गई है, उसे आने में कुछ घंटे देर हो जाएगी. मैंने उससे पूछा कि क्या बुकिंग कैंसिल करना ठीक रहेगा क्योंकि मैं शाम को उपलब्ध नहीं रहूंगा और बाहर निकल गया.'
The Cost of Convenience in India
Booked an Urban Company haircut ~ ₹350.
Not my usual thing…don’t love the idea of a makeshift salon setup in my living room, but I’d just moved to a new area and the nearest barbershop on Google Maps was 1.5km away. Didn’t feel like making the…
— Anirudh Kejriwal (@AnirudhKejriwal) June 13, 2026
अनुरुद्ध ने आगे बताया,' मैं बस नीचे गया. उम्मीद थी कि कुछ मिल जाएगा और वहां 2 दुकानों के बीच, एक छोटा सा सैलून था, जिसके पास से मैं बिना ध्यान दिए गुजर गया था. मैं बैठा. मुझे बढ़िया हेयरकट मिला. 20 मिनट से भी कम समय में वापस ऊपर आ गया. घर पर सुविधा पाने की कीमत 300 रुपये ज्यादा थी. असली कीमत से लगभग 6 गुना ज्यादा. भारत के बारे में खास बात यह है कि महंगा ऐप और सड़क पर बैठा सस्ता नाई इनकी क्वालिटी के अलग-अलग लेवल नहीं हैं. अक्सर उनमें एक जैसी स्किल, एक जैसे हाथ और एक जैसा नतीजा होता है. प्लेटफॉर्म आपसे बस उस सुविधा के पैसे लेता है कि आपको दुकान ढूंढनी और वहां तक जाना नहीं पड़ता और यह कोई बुराई नहीं है यही तो बिजनेस मॉडल है.'
अनिरुद्ध ने पोस्ट में आगे कहा कि स्विगी, जोमैटो, अर्बन कंपनी और ब्लिंकइट ने वाकई बेहद बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हैं. उनका पूरा वैल्यू प्रपोजिशन आपके और आपके सोफे के बीच की आखिरी दूरी को अपने कंट्रोल में रखना है. इसमें सुविधा ही प्रोडक्ट है. आप हेयरकट के लिए अधिक पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप लॉजिस्टिक्स यानी आने-जाने और इंतजाम के बारे में न सोचने के लिए पैसे दे रहे हैं. अनिरुद्ध के पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा,' मैंने बाल कटवाने के लिए UC का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं सैलून में अपनी बारी का इंतजार करते हुए 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करना चाहता और ऐसा संगीत नहीं सुनना चाहता, जिससे मुझे ऐसा लगे जैसे कोई मेरी छाती पीट रहा हो. हालांकि, यह वाकई सुविधाजनक है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि उन्हें भी घर बैठे इस सुविधा से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें सैलून में लंबा इंतजार करना बिल्किल नहीं पसंद.