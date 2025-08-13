आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज

Hajj 2026 Qurrah Results: हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. हज 2026 के लिए एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 7 अगस्त थी, जो अब खत्म हो चुकी है.लेकिन जायरिन को अगले फेज का इंतजार था और लाखों लोगों की निगाहें ड्रॉ के नतीजों पर टिकी हुई थी. जिसके नतीजे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अब जारी कर दिया गया है. चलिए जानते हैं कि हज-ए-बैतुल्लाह 2026 पर जाने वाले जायरिन ऑनलाइन लॉटरी यानी कुर्रा के नतीजे कैसे देख सकते हैं.

जो एप्लीकेंट्स कुर्राह (कुर्रा) यानी डिजिटल रैंडम सेलेक्शन के नाम के डिजिटल लॉटरी (ड्रॉ) का इंतजार रहे थे वे, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर नतीजे देख कते हैं. वहीं, हज-ए-बैतुल्लाह 2026 के जायरिन के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा) में दिल्ली स्टेट के कुल 2071 हज एप्लीकेंट्स को चुना गया है.

2071 हज यात्रियों का चयन

दिल्ली हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी ने तफसील से जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन लॉटरी प्रोसेस के जरिए से हज 2026 के लिए मुन्तखब (चयनित) 2071 जायरिन में स्पेशल कैटेगरी के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के 364 हज्जाज (यात्री), 65 साल से ज्यादा उम्र की बिना महरम महिलाओं के साथ एक साथी वाली कैटेगरी में 2 जायरिन, 45 साल से ज्यादा उम्र की बिना महरम महिलाओं की कैटेगरी में 21 यात्री और जेनरल कैटेगरी में 1684 जायरिनन का चयन हुआ है. हालांकि, सरकार ने अभी तक कुल एप्लीकेंट्स की तादाद का खुलासा नहीं किया है.

कुर्राह (कुर्रा) 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे कमेटी रूम, भारतीय हज कमेटी, हज हाउस मुंबई में आयोजित हुई. इस सेशन का ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया और नतीजे कमेटी की वेबसाइट (www.hajcommittee.gov.in) पर जारी किया गया.

पेशगी रकम जमा करने की आखिरी तारीख

सभी चयनित जायरिन को 20 अगस्त तक हर शख्स पेशगी रकम 1,52,300 रूपये हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन या एसबीआई और यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करनी होगी. इसके बाद हज फॉर्म की प्रिंट कॉपी पर साइन करके, व्हाइट बैकग्राउंड वाला रंगीन फोटो, हलफनामा, कैंसिल चेक, पासपोर्ट की कॉपी, फिक्सड फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज लगाकर हज कमेटी के हज मंजिल दफ्तर में जमा करना होगा.

मुल्कभर में 17 जगहों से जायरिन की होगी रवानगी

हज 2026 की रवानगी के लिए के लिए मुल्कभर में 17 मुकर्रर जगह होंगे, जिनमें राजधानी दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत कई सूबे की राजधानी और शहर शामिल हैं. इस बार विजयवाड़ा को भी पहली बार इस लिस्ट में जोड़ा गया है. इसके अलावा, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली बार जायरिन के लिए छोटा 20 दिन का हज पैकेज भी शुरू किया है, जो हज 2026 की नई गाइडलाइंस का हिस्सा है.

छोटे हज पैकेज के लिए ज्यादा से ज्यादा 10,000 जायरिन का चयन किया जाएगा, जबकि बाकी रवायती हज्जाज ( पारंपरिक तीर्थयात्री ) 40-45 दिनों के प्रोग्राम का पालन करेंगे. अगर कम दिनों के जायरिन के लिए एप्लीकेशन 10,000 की हद से ज्यादा होते हैं, तो चयन के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा.