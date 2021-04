अस्थाई कोविड केयर सेंटर बनेंगे राज्यों के Haj House, कोरोना की दूसरी लहर के बीच फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर कहा है कि विभिन्न प्रदेशों में मौजूद हज भवनों (Haj House) का इस्तेमाल अस्थायी ‘कोरोना केयर सेंटर’ (Corona Care Center) के तौर पर किया जाएगा. उन्होंने राज्य हज समितियों को निर्देश भी दिया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो राज्य सरकारों एवं स्थायी प्रशासन का पूरा सहयोग करें.

नकवी ने ट्वीट किया, ‘राज्य हज समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थायी कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत-सलामती के लिए राज्य सरकारों/प्रशासन का भरपूर सहयोग करें.’

All the State Haj Committees have been directed to assist the respective State Governments/Administration to utilize the Haj Houses as temporary “Corona Care Centre” for health and well-being of the people in fight against Corona pandemic. #Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona

