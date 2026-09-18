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आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की 'त्रिशक्ति', आसमान में गरजेंगे वायुसेना के सूरमा, थर-थर कांपेंगे दुश्मन

भारतीय वायुसेना को आज LCA तेजस और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान समेत ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलिकॉप्टर मिलेंगे. इसके साथ वायुसेना की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 18, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:56 PM IST
आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की 'त्रिशक्ति', आसमान में गरजेंगे वायुसेना के सूरमा, थर-थर कांपेंगे दुश्मन

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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