आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की 'त्रिशक्ति', आसमान में गरजेंगे वायुसेना के सूरमा, थर-थर कांपेंगे दुश्मन

आज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में भारतीय वायु सेना को LCA तेजस और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान समेत ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलिकॉप्टर सौपेंगा.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आसमान के ये शिकारी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे. आखिर भारतीय वायुसेना के लिए क्यों खास है. आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की 'त्रिशक्ति'.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के वेयरहाउस में खड़े यहीं वो तीन आसमानी शिकारी हैं, जो आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे.
#WATCH | Karnataka | Hindustan Aeronautics Limited (HAL) to hand over Light Combat Aircraft (LCA) Tejas Final Operational Clearance (FOC) Twin Seater Trainers & HTT 40 Basic Trainer Aircraft to the Indian Air Force (IAF) and Dhruv Next Generation (NG) helicopters to Pawan Hans… pic.twitter.com/50kPeqqXWV
— ANI (@ANI) September 18, 2026
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय वायुसेना को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. इसी कड़ी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज इंडियन एयरफोर्स को 2 LCA मार्क-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 3 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलिकॉप्टर सौपेंगा.
जिस वक्त ये आसमानी जंगबाज इंडियन एयरफोर्स में कमिशन किए जाएंगे, उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और HAL सीएमडी रवि के. सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे.
ये आयोजन भारत की आत्मनिर्भरता यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि अब हिंदुस्तान सैन्य क्षेत्रों के लिए एडवांस प्लेटफॉर्म डिजाइन विकसित भी कर रहा है और उनका निर्माण भी कर रहा है. अहम बात ये भी है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तक सैन्य विमान बनाता था, मगर अब वो हेलिकॉप्टर भी बना रहा है.
मगर पूरी दुनिया की नजर HAL के LCA तेजस पर है क्योंकि तेजस प्रोग्राम लंबे समय से चल रहा है. साल 2006 और 2010 में LCA तेजस मार्क-1 के लिए एयरफोर्स की तरफ से 40 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए, जिनमें 20 IOC यानी इनीशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस थे. और 20 FOC फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस विमान थे. 40 एयरक्राफ्ट में से 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे. साल 2019 में वायुसेना को FOC वाले LCA मिलने शुरू हुए. और उसी ऑर्डर की आखिरी खेप आज एयरफोर्स को सौंपी जाएगी.
LCA तेजस मार्क-1A भारतीय वायुसेना का एक अत्याधुनिक स्वदेशी लड़ाकू विमान है.
ये 4.5 जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट है.
इसकी रफ्तार करीब 2200 किमी/घंटा तक है.
इसके विंग में करीब 9 मिसाइलें फिट हो सकती हैं.
LCA तेजस मार्क-1A में AESA रडार भी लगा है.
इसमें अपग्रेडेड रडार वॉर्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है.
एक तेजस मार्क-1A की कीमत करीब 600 करोड़ है.
तेजस की ताकत और खासियत से तो आप रूबरू हो गए. मगर अब आपको HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताते हैं, जिसकी पहली खेप आज भारतीय वायुसेना को मिलेगी. ये एक स्वदेशी टर्बोप्रॉप ट्रेनर है.इसके जरिए पायलट्स को शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी.
वहीं ध्रुव एनजी हेलिकॉप्टर नागरिक उपयोग में इस्तेमाल होगा. पवन हंस ने 10 हेलिकॉप्टर ऑर्डर किए थे,जिनमें से 4 आज सौंपे जाएंगे. धुव्र एनजी हेलिकॉप्टर ऑफशोर ऑपरेशन, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और यात्री परिवहन में काम आएंगे.