Halal Products Ban: हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने वाली याचिका SC में दायर

Petition Filed In SC To Ban Halal Products In India: हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स (Halal Certified Products) पर बैन लगाने और हलाल सर्टिफिकेशन (Halal Certification) पर रोक की मांग को लेकर आज (शुक्रवार को) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि देश की 85 फीसदी आबादी को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या अपनी मर्जी से खाना खाने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 (Right To Life) के तहत आता है?

मौलिक अधिकारों का हो रहा उल्लंघन

याचिका में पूछा गया है कि क्या शरिया कानून के तहत दिया जाने वाला हलाल सर्टिफिकेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? क्या यह गैर-मुसलमानों के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है, जो उन्हें भारत के संविधान द्वारा भोजन के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है? उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव! सचिन-सोनिया गांधी की मीटिंग से मिले संकेत

क्या सरकारी सर्टिफिकेशन पर्याप्त नहीं?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या जमीयत उलेमा-ए-हिंद और कुछ अन्य जैसे निजी संगठनों द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट्स पर आईएसआई और एफएसएसएआई जैसे मौजूदा सरकारी सर्टिफिकेशन पर्याप्त नहीं हैं? क्या प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन अन्य समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है और गैर-अनुयायियों पर भी धार्मिक विश्वास थोपता है?

अन्य समुदाय भी कर सकते हैं ये मांग

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या निजी संगठनों द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन की एक समुदाय की मांग को अनुमति देने से अन्य समुदायों के सामने आने की आशंका पैदा नहीं होती है, वे अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर ऐसे ही सर्टिफिकेशन की मांग कर सकते हैं?

LIVE TV