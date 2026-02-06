उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई; इस बात की चिंता भी जताई

Hamid Ansari Statement: संसद का बजट सत्र चल रहा है. सदन की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है. इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी की अहम टिप्पणी सामने आई है. उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष का पूर्ण अधिकार होना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी का प्रभाव अध्यक्ष की शक्तियों को कम कर रहा है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अंसारी ने परिस्थितियों को लेकर अनिश्चितता भी व्यक्त की.

दरअसल, एक सक्षात्कार के दौरान हामिद अंसारी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कहा कि क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह अध्यक्ष को दबा दे? इस दौरान उन्होंने बाहरी शक्तियों द्वारा अध्यक्ष की संवैधानिक शक्ति को धूमिल करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की.

'सदन के कामकाज पर अध्यक्ष का अधिकार'

हामिद अंसारी ने कहा कि सदन के नियम यह हैं कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष या स्पीकर का पूर्ण अधिकार होता है। पहले सदन की सुरक्षा लोकसभा और राज्यसभा के नियंत्रण में थी, लेकिन अब यह बदल गया है। मुझे नहीं पता स्पीकर ने क्या सोचा होगा, लेकिन क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह स्पीकर को दबा दे?

गौरतलब है कि हामिद अंसारी की ये टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गुरुवार को दिए गए उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कहा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री की सीट पर आकर अभूतपूर्व घटना को अंजाम दे सकते हैं. इस कारण उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वह सदन में न आएं.

ओम बिरला ने क्या कहा था?

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि देश ने कल सदन में जो कुछ हुआ, वह देखा। सभी ने देखा कि सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कैसे पहुंचे। मुझे जानकारी मिली थी कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने का निर्देश दिया. बिरला की ओर से आगे कहा गया था कि अगर यह घटना घटित होती, तो यह बेहद अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को चकनाचूर कर देता। इसे रोकने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया। सदन के अध्यक्ष के रूप में, सदन की उच्च परंपराओं और गरिमा को बनाए रखना मेरा दायित्व था.

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या कहा?

हामिद अंसारी ने संसद सत्र की कार्यवाही के दिनों को घटाने पर चिंता व्यक्त की है. हामिद अंसारी ने कहा कि पहले संसद का औसत सत्र प्रति वर्ष 90-100 दिन होता था, लेकिन आज यह घटकर 50-60 दिन रह गया है। इसका मतलब है कि संसद अपने निर्धारित कार्य पर आधा समय ही व्यतीत करती है। ऐसा क्यों है? अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अंसारी ने परिस्थितियों को लेकर अनिश्चितता व्यक्त करते हुए इसे हैरान करने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनका इस्तीफा दुर्लभ होता है, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब वे राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं। (इनपुट-एएनआई)

