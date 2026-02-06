Advertisement
trendingNow13100651
Hindi Newsदेशउपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई; इस बात की चिंता भी जताई

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई; इस बात की चिंता भी जताई

संसद के बजट सत्र के दौरान हंगामा और पूर्व उपराष्ट्रपित जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी ने अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष का पूर्ण अधिकार होना चाहिए. किसी बाहरी का दखल नहीं होना चाहिए. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई; इस बात की चिंता भी जताई

Hamid Ansari Statement: संसद का बजट सत्र चल रहा है. सदन की कार्यवाही भारी हंगामे के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है. इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी की अहम टिप्पणी सामने आई है. उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष का पूर्ण अधिकार होना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी का प्रभाव अध्यक्ष की शक्तियों को कम कर रहा है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अंसारी ने परिस्थितियों को लेकर अनिश्चितता भी व्यक्त की. 

दरअसल, एक सक्षात्कार के दौरान हामिद अंसारी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कहा कि क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह अध्यक्ष को दबा दे? इस दौरान उन्होंने बाहरी शक्तियों द्वारा अध्यक्ष की संवैधानिक शक्ति को धूमिल करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की. 

'सदन के कामकाज पर अध्यक्ष का अधिकार'

Add Zee News as a Preferred Source

हामिद अंसारी ने कहा कि सदन के नियम यह हैं कि सदन के कामकाज पर अध्यक्ष या स्पीकर का पूर्ण अधिकार होता है। पहले सदन की सुरक्षा लोकसभा और राज्यसभा के नियंत्रण में थी, लेकिन अब यह बदल गया है। मुझे नहीं पता स्पीकर ने क्या सोचा होगा, लेकिन क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह स्पीकर को दबा दे?

गौरतलब है कि हामिद अंसारी की ये टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गुरुवार को दिए गए उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कहा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री की सीट पर आकर अभूतपूर्व घटना को अंजाम दे सकते हैं. इस कारण उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वह सदन में न आएं. 

ओम बिरला ने क्या कहा था? 

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि देश ने कल सदन में जो कुछ हुआ, वह देखा। सभी ने देखा कि सांसद सदन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कैसे पहुंचे। मुझे जानकारी मिली थी कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन में न आने का निर्देश दिया. बिरला की ओर से आगे कहा गया था कि अगर यह घटना घटित होती, तो यह बेहद अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को चकनाचूर कर देता। इसे रोकने के लिए, मैंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया। सदन के अध्यक्ष के रूप में, सदन की उच्च परंपराओं और गरिमा को बनाए रखना मेरा दायित्व था. 

यह भी पढ़ें: 'दुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा...,' US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या कहा? 

हामिद अंसारी ने संसद सत्र की कार्यवाही के दिनों को घटाने पर चिंता व्यक्त की है. हामिद अंसारी ने कहा कि पहले संसद का औसत सत्र प्रति वर्ष 90-100 दिन होता था, लेकिन आज यह घटकर 50-60 दिन रह गया है। इसका मतलब है कि संसद अपने निर्धारित कार्य पर आधा समय ही व्यतीत करती है। ऐसा क्यों है?  अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अंसारी ने परिस्थितियों को लेकर अनिश्चितता व्यक्त करते हुए इसे हैरान करने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनका इस्तीफा दुर्लभ होता है, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब वे राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं। (इनपुट-एएनआई)

यह भी पढ़ें: 'मैं गाना ही भूल गई थी...' स्टूडियो में लता मंगेशकर के आने की खबर मिलते ही श्रेया घोषाल का ऐसा हो गया था हाल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Hamid Ansariparliament session

Trending news

उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
Hamid Ansari
उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने क्यों दिया था इस्तीफा? हामिद अंसारी ये वजह बताई
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
aap
हरियाणा CM ने पंजाब में क्या कहा? AAP के मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की निंदा
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
Agni-3 missile
अब दुश्मनों की खैर नहीं, अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण; पाकिस्तान-चीन में फैली दहशत
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी