Hamida Banu: भारत लौटीं हमीदा की दर्द भरी दास्तां.. दुबई में नौकरी का सपना फिर हुआ धोखा, पाकिस्तान में बीत गए 22 साल

PAK Returns Hamida Banu Story: मुंबई की हमीदा बानो की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. एक ऐसा सपना, जो पूरा होने से पहले ही टूट गया और उन्हें पराए मुल्क में 22 साल बिताने पड़े. दुबई में नौकरी का सपना लेकर घर छोड़ने वाली हमीदा को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका जीवन इस तरह बदल जाएगा और जिंदगी के 22 साल पाकिस्तान में बीत जाएंगे. उन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी कि उनकी वतन वापसी होगी.

नौकरी का सपना और एजेंट का धोखा

साल 2002 में हमीदा बानो ने एक बड़ा फैसला लिया. मुंबई में अपने चार बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी. उनके पति का निधन हो चुका था और घर चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. इससे पहले उन्होंने कतर, सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में रसोइया के तौर पर काम किया था. इसी उम्मीद के साथ एक एजेंट के जरिए दुबई जाने का फैसला किया.

जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा

लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन गया. एजेंट ने उन्हें दुबई की जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर पहुंचा दिया. उन्हें तब तक इस धोखे का एहसास नहीं हुआ जब तक वह वहां फंस नहीं गईं.

#WATCH | Amritsar, Punjab: Hamida Banu, who returned to India from Pakistan after more than 20 years says, "I lived in Pakistan and was taken there by deceit. I returned to India after more than 20 years. My video was circulated on social media... A year ago the Indian Embassy… pic.twitter.com/9KKnJzCUKv

— ANI (@ANI) December 17, 2024