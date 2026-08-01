हनी ट्रैप, CM सुभेंदु की रेकी और जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट में क्या करना चाहता था? दर्जी हमीम मंडल का 'टेरर गेम' बेनकाब

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जिस कथित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया था, वो एक तीर से कई निशाने लगाने की फिराक में था. शातिर मंडल भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था. एक ओर मंडल बंगाल में दर्जी यानी कपड़े सिलने का काम करते-करते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी पर नजर रख रहा था, वहीं वो अर्पिता सरकार नाम की महिला से मिलकर कुछ नेताओं और उनके परिजनों को हनी ट्रैप में फंसाकर बड़ा कांड करना चाहता था.
दूसरी ओर वो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बीच पुलिस की वर्दी पहनकर वहां का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था.
एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'हमीम मंडल को शुक्रवार को पूर्व बर्धमान जिले से गिरफ्तार करके उसी रात पूछताछ के लिए कोलकाता लाया गया. एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुरुआती जांच में मंडल के पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से संबंध सामने आए हैं. वो कम से कम चार हैंडलर्स के निर्देश पर भारत विरोधी साजिश रच रहा था.
गौरव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी कथित तौर पर उसके प्रमुख निशानों में शामिल थे. उन्होंने कहा, 'हमीम को पाकिस्तान स्थित हैंडलरों ने मुख्यमंत्री की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा था. उसे यह जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था कि मुख्यमंत्री किन स्थानों पर बिना सुरक्षा के रह सकते हैं.'
STF के मुताबिक, हमीम मंडल दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में हुए छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसपैठ करने और वहां तोड़फोड़ करने की भी योजना बना रहा था.
गौरव शर्मा ने बताया, 'उसकी प्लानिंग थी कि वो किसी तरह पुलिस की वर्दी का इंतजाम करके जंतर-मंतर पर हुए छात्रों प्रदर्शन में तोड़फोड़ की जाए. इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भी निशाना बनाने की साजिश थी.'
आईजी ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि सुवेंदु अधिकारी के अलावा कई पुलिस अधिकारी और राजनीतिक नेता भी इस कथित आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर थे.
पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ का दावा है कि आरोपी पहले इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में आया और बाद में WhatsApp तथा Telegram जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे लगातार बातचीत करता रहा.
गौरव शर्मा ने कहा, 'मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट की जांच में बेहद चिंताजनक जानकारी मिली है. वो पाकिस्तान स्थित कई हैंडलरों के संपर्क में था और WhatsApp व Telegram जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था.'
जांच एजेंसी ने इन हैंडलरों की पहचान उनके कथित उपनाम 'राणा', 'उजैर', 'आबिद जट्ट 333' और 'हमाद' के रूप में की है. एसटीएफ का आरोप है कि ये चारों पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े हो सकते हैं, जो कथित तौर पर कट्टरपंथ फैलाने, नार्को-टेरर गतिविधियों और युवाओं की भर्ती में शामिल है.
एसटीएफ के मुताबिक, इस पूरे मॉड्यूल की जांच तब शुरू हुई जब एजेंसी को हावड़ा के एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता से पैसे वसूलने और उनके बेटे का हनी-ट्रैप के जरिए अपहरण करने की साजिश की सूचना मिली. गौरव शर्मा ने बताया, 'कुछ दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि हावड़ा के एक वरिष्ठ नेता से रंगदारी वसूलने और उनके बेटे का हनी-ट्रैप के जरिए अपहरण करने की योजना बनाई जा रही है. जांच के दौरान साहिबगंज से संचालित एक सोशल मीडिया अकाउंट का पता चला, जिसे अर्पिता सरकार नाम की महिला चला रही थी.'
एसटीएफ की टीम ने बताया कि अर्पिता सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करते हुए पुलिस हमीम मंडल तक पहुंची. दोनों बीते चार सालों से एक-दूसरे के टच में थे. उनकी पहचान पहले इंस्टाग्राम पर हुई और बाद में दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई.
एजेंसी का दावा है कि हमीम और अर्पिता के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध था. जांचकर्ता यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या अर्पिता का इस्तेमाल संभावित निशानों को हनी-ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा था.