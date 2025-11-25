Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें? टेंशन में दुश्मन देश…

HAMMER Missile or Katana weapon: भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करने के लिए हाल ही में दो बहुत ही एडवांस और खतरनाक हथियारों को शामिल करने का फैसला किया है. जिसका नाम HAMMER और कटाना है. ये दोनों सिस्टम अत्यधिक सटीकता और खास क्षमताओं के साथ भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे.

हैमर एयर-टू-ग्राउंड स्मार्ट मिसाइल

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की Safran कंपनी के बीच हुई साझेदारी के बाद अब भारत में एडवांस HAMMER हथियार प्रणाली का उत्पादन शुरू होने वाला है. यह भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने वाला बड़ा कदम है. हैमर का पूरा नाम Highly Agile Modular Munition Extended Range है, जो एक बेहद सटीक और लंबी दूरी का एयर-टू-ग्राउंड हथियार है. यह दुश्मन के ठिकानों, और बंकरों पर सटीक वार करने का काम करता है. इसमें लगी गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसे खराब मौसम, धुंध और रात में भी सही टारगेट हिट करने में मदद करती है. इसका अधिक इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट के साथ होगा.

राफेल से लेकर तेजस तक, कई विमानों पर फिट होता है HAMMER

हैमर हथियार को राफेल और तेजस लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है. इसकी खासियत यह है कि यह कम ऊंचाई से छोड़े जाने पर भी टारगेट पर घातक सटीकता से वार करता है. भारत में इसका उत्पादन होने से न केवल सेना को तेज सप्लाई मिलेगी बल्कि लागत भी कम होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कटाना प्रिसिजन-गाइडेड हथियार

कटाना एक 155 मिमी का प्रिसिजन-गाइडेड हथियार है, जिसे फ्रांस‑जर्मनी की रक्षा कंपनी KNDS ने विकसित किया है. भारत की एक प्रमुख रक्षा कंपनी ने इसके लिए समझौता किया है ताकि भविष्य में भारतीय सेना को एडवांस और सटीक तोपखाना गोला‑बारूद मिल सके. कटाना की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सटीकता है, यानी यह दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर बिना भटके सटीक वार करता है. इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम इसे सही रास्ते पर बनाए रखता है.

कटाना की बात करें तो ये बैलिस्टिक रेंज, एक्सटेंडेड रेंज और हाई प्रिसिजन जैसे अलग‑अलग मॉडल में उपलब्ध है. यह तोपखाना गोला भारतीय सेना की मौजूदा 155 मिमी तोपों के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सेना की फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी. खास बात यह है कि एडवांस युद्ध में लंबी दूरी पर सटीक हमला करना बेहद जरूरी हो गया है, और कटाना इसी जरूरत को पूरा करता है. जैसे-जैसे यह हथियार भारतीय सेना में शामिल होगा, सीमा पर हमारी आर्टिलरी यूनिट्स पहले से अधिक ताकतवर बन जाएगी.