Hanuman Chalisa Row: संजय राउत का फडणवीस पर पलटवार, हनुमान चालीसा विवाद पर सुनाई खरी-खरी

Sanjay Raut Slams Devendra Fadanvis: महाराष्ट्र (Maharashtra) से शुरू हुआ हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) पर पलटवार किया है. संजय राउत ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी को सजा नहीं दी गई है.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हनुमान चालीसा का पाठ करने पर किसी को सजा नहीं दी गई है. अगर कोई इसका पाठ करना चाहता है तो वह अपने घरों या मंदिरों में कर सकता है. किसी और के घर में घुसने और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए शांति भंग करने की कोशिश करना गलत है.

Devendra Fadnavis is misleading people. No one is punished for chanting Hanuman Chalisa. If anyone wants to chant it, they can do it in their homes or temples. Trying to get inside someone else's home & destroy peace to chant Hanuman Chalisa is wrong: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/XJ7mz5TJ19

