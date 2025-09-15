शुक्र है कि उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं... BJP सांसद अनुराग ठाकुर के 'हनुमान' वाले बयान पर DMK सांसद कनिमोझी का बड़ा हमला

Kanimozhi Karunanidhi: द्रमुक (DMK) सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की हालिया टिप्पणी 'हनुमान ने सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा की थी' पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं हैं. यदि आप बच्चों से पूछें कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था तो वे कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग. हालांकि, कुछ उत्तरी नेता हमारी लोक कथाओं में दादी का दावा कर सकते हैं या यहां तक कि हनुमान ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था कह सकते है. उन्होंने शनिवार को मदुरै में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि शुक्र है कि ऐसे लोग तमिलनाडु में नेता नहीं हैं.

कनिमोझी ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना

जानकारी के अनुसार, अनुराग ठाकुर को पिछले महीने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर स्कूली बच्चों के साथ बातचीत के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, जहां उन्होंने विज्ञान को पौराणिक कथाओं के साथ मिला दिया था तथा शिक्षकों से आग्रह किया था कि वे अंग्रेजों द्वारा हमें दी गई पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़ें. उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि हनुमान जी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे. उन्होंने आगे कहा था कि हमारे वेद, हमारी पाठ्यपुस्तकें और हमारा ज्ञान है. जिसके बाद कनिमोझी ने भी पौराणिक कथाओं को विज्ञान के समकक्ष मानने के लिए ठाकुर की आलोचना की थी और कहा था कि इससे युवा मस्तिष्क भ्रमित होते हैं. ज्ञान और तर्क का अपमान होता है तथा वैज्ञानिक सोच के संवैधानिक मूल्य को कमजोर किया जाता है.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा स्कूली बच्चों से यह पूछना कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा था और इस बात पर जोर देना कि वह नील आर्मस्ट्रांग नहीं, बल्कि हनुमान थे, बेहद परेशान करने वाला है. विज्ञान कोई पौराणिक कथा नहीं है. कक्षाओं में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच की भावना का अपमान है. भारत का भविष्य जिज्ञासा को पोषित करने में निहित है न कि तथ्यों को मिथक के साथ भ्रमित करने में.