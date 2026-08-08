भारत को पहली 'फ्लाइंग कार' मिली! परफॉर्मेंस देख हो जाएंगे गदगद; दिग्गजों ने शेयर किया वीडियो

भारत में उड़ने वाली कार बन चुकी है. चौकिए मत ये सच है. अपनी इस रिपोर्ट में हम न आपको न सिर्फ उड़ने वाली कार की खासियत के बारे में बताएंगे, बल्कि उसे बनाने वाले युवक के बारे में भी बताएंगे. उत्तराखंड में एक युवा इनोवेटर ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक अनोखी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण किया है. फ्लाइंग कार ड्रोन तकनीक पर आधारित है.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी रवि टम्टा ने सिंगल-सीटर फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप का कामयाब परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया है. एक स्टार्टअप के जरिए टम्टा ने हैपिडा स्काईनेक्स का प्रोटोटाइप तैयार किया और उसे करीब एक मिनट तक हवा में उड़ाकर अपने सपनों की फ्लाइंग कार का दम दुनिया को दिखाया.
इस मेड इन इंडिया फ्लाइंग कार के परीक्षण कामयाबी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देशभर के दिग्गजों ने रवि को बधाई देते हुए उनके 'चमत्कार' को 'नमस्कार' किया है.
आपने इससे पहले विदेशी फ्लाइंग बस और फ्लाइंग कार्स के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा-सुना और पढ़ा होगा, लेकिन उत्तराखंड की माटी के लाल ने अपने हुनर के दम पर जो कमाल कर दिखाया, उससे लोग हैरान हैं. उसके हुनर की तारीफ कर रहे हैं. फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए उड़ने वाली उस सिंगल सीटर फ्यूचर कार का वीडियो जो पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए वरदान बन सकती है.
विदेशी फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखे होंगे, जो विदेशी कंपनियां इस सेगमेंट में रिसर्च कर रही हैं, उनकी लागत बहुत ज्यादा है. रवि की कार 20 फीट से ज्यादा उंचाई तक जा सकती है. रवि की फ्लाइंग कार का वीडियो वायरल हो रहा है.
रवि का दावा है कि यह भारत में बना पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है. रवि टम्टा हरे भरे घास के मैदान से इसे टेकऑफ करते हैं और 20 फीट ऊंचाई पर पूरे मैदान का चक्कर लगाकर आसानी लैंड भी कर देते हैं.
इसकी प्रोजेक्ट ने उन उम्मीदों को भी परवान चढाने का काम किया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग इस तरह के अपने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे. लोग सड़कों पर जाम में फंसने के बजाय अपनी फ्लाइंग कार से फर्राटा उड़ान भरेंगे.
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा जी को ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप के सफल उड़ान परीक्षण पर हार्दिक बधाई।
आपकी यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई कमी नहीं है। आपका यह अभिनव प्रयास… pic.twitter.com/sR7KZ8AWoO
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026
अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टम्टा ने ये कमाल ड्रोन तकनीक में नवाचार करते हुए हासिल किया. HAPIDA SKYNEX प्रोटोटाइप का कामयाब परीक्षण करके उन्होंने ये बता दिया कि देश के युवाओं में प्रतिभा, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच की कूट-कूट कर भरी है. हौसले की यह उड़ान देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.
अलमोड़ा के काफलीखान गांव निवासी रवि को अपने गांव से 40 किलोमीटर की दूरी बाईरोड सड़क मार्ग से तय करने में डेढ़ घंटा लगता था. वो बहुत समय से सोच रहे थे कि अगर हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाए, तो उनका सफर मात्र 10 मिनट में पूरा हो सकता है. इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल बनाने के लिए प्रेरित किया, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की सूरत बदल सके.