Advertisement
trendingNow13049424
Hindi NewsदेशBJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई असली वजह, घाटकोपर का देखें वीडियो

BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई असली वजह, घाटकोपर का देखें वीडियो

BJP MLA Parag Shah on slapping an auto-rickshaw driver: मुंबई के घटकोपर में BJP विधायक पराग शाह ने एक ऑटो चालक को थप्पड़ मार दिया था. जिसके बाद यह वीडियो खूब वायरल हुआ. अब विधायक ने इसके पीछे की वजह बताई है. साथ ही इलाके में अतिक्रमण को 'एक तरह का जिहाद' कहा है. जानें पूरी खबर. देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 22, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई असली वजह, घाटकोपर का देखें वीडियो

A Parag Shah on slapping Video: ऑटो-रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने की घटना पर बीजेपी विधायक पराग शाह ने रविवार को कहा कि “गुस्से में ऐसा हो गया”. उन्होंने दावा किया कि चालक बहुत तेज रफ्तार से लापरवाही से वाहन चला रहा था और रिक्शा में सवार महिला यात्री ने भी इसकी शिकायत की थी.  घाटकोपर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पराग शाह ने ANI से बातचीत में कहा, “एक ऑटो-रिक्शा गलत साइड से आ रहा था. हमने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था. जिस रफ्तार से वह जा रहा था, वह ऐसी थी मानो कोई एक्सप्रेसवे पर रेसिंग कार चला रहा हो. सभी मजदूरों ने मिलकर उसे रोका. रिक्शा में बैठी महिला यात्री ने बताया कि वह काफी देर से उसे ठीक से चलाने के लिए कह रही थी, लेकिन यह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था...”उन्होंने आगे कहा कि रिक्शा चालक को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था.

'हमें मारना नहीं चाहिए'
पराग शाह ने यह भी स्वीकार किया कि उस व्यक्ति को पीटा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो को मॉर्फ किया गया है जिसमें कई लोग उसे पीटते दिख रहे हैं. वास्तव में उसे केवल चालान और सलाह दी गई. उन्होंने कहा, “हाँ, उसे पीटा नहीं जाना चाहिए था. गुस्से में मैंने भी उसे मारा. उस पर चालान काटा गया और जुर्माना लगाया गया.”

“एक तरह का जिहाद”
ANI से बातचीत में बीजेपी विधायक ने इलाके में बढ़ते अतिक्रमण के मुद्दे पर जोर देते हुए इसे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया और कहा कि इसे “एक तरह का जिहाद” कहा जा सकता है. पराग शाह ने कहा, “घाटकोपर में पिछले कुछ महीनों से फेरीवाले, स्कूटर सवार और ऑटो-रिक्शा चालक परेशानी का कारण बने हुए हैं. लोग वहाँ ठीक से रह नहीं पाते. वरिष्ठ नागरिक शाम को सड़कों पर नहीं निकल पाते. बच्चे सड़क पार करने से डरते हैं. इसलिए यह एक तरह का अतिक्रमण है, जिसे हम अपनी भाषा में एक तरह का जिहाद कहते हैं.”

“गलत काम करने वालों को किसी भी तरह सबक सिखाया जाएगा”
उन्होंने यह भी बताया कि वे उन दुकानदारों को समझा रहे थे जिन्होंने घटना के समय सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था. अतिक्रमण रोकने के अपने संकल्प पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि “गलत काम करने वालों को किसी भी तरह सबक सिखाया जाएगा.” बीजेपी विधायक ने आम लोगों से कानून का पालन करने और सरकार का साथ देने की अपील की तथा कहा कि घाटकोपर में अतिक्रमण हटाने और स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. बीजेपी की राज्य एवं केंद्र सरकारों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पराग शाह ने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखा है तथा उनकी सराहना की है.उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि लोगों को परिणाम नहीं दिखते तो उनके पास किसी को भी सत्ता से हटाने की ताकत है, जैसा कि विपक्ष के साथ हुआ था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Parag Shah

Trending news

BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित