BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई असली वजह, घाटकोपर का देखें वीडियो

A Parag Shah on slapping Video: ऑटो-रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने की घटना पर बीजेपी विधायक पराग शाह ने रविवार को कहा कि “गुस्से में ऐसा हो गया”. उन्होंने दावा किया कि चालक बहुत तेज रफ्तार से लापरवाही से वाहन चला रहा था और रिक्शा में सवार महिला यात्री ने भी इसकी शिकायत की थी. घाटकोपर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पराग शाह ने ANI से बातचीत में कहा, “एक ऑटो-रिक्शा गलत साइड से आ रहा था. हमने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था. जिस रफ्तार से वह जा रहा था, वह ऐसी थी मानो कोई एक्सप्रेसवे पर रेसिंग कार चला रहा हो. सभी मजदूरों ने मिलकर उसे रोका. रिक्शा में बैठी महिला यात्री ने बताया कि वह काफी देर से उसे ठीक से चलाने के लिए कह रही थी, लेकिन यह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं था...”उन्होंने आगे कहा कि रिक्शा चालक को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था.

'हमें मारना नहीं चाहिए'

पराग शाह ने यह भी स्वीकार किया कि उस व्यक्ति को पीटा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो को मॉर्फ किया गया है जिसमें कई लोग उसे पीटते दिख रहे हैं. वास्तव में उसे केवल चालान और सलाह दी गई. उन्होंने कहा, “हाँ, उसे पीटा नहीं जाना चाहिए था. गुस्से में मैंने भी उसे मारा. उस पर चालान काटा गया और जुर्माना लगाया गया.”

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On slapping an auto-rickshaw driver, BJP MLA Parag Shah says, "...In Ghatkopar, for the last few months, hawkers, scooter riders, and auto-rickshaw drivers have become a nuisance, people can't live there. Senior citizens can't go out on the streets… pic.twitter.com/Hq6s4hALlA Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) December 21, 2025

“एक तरह का जिहाद”

ANI से बातचीत में बीजेपी विधायक ने इलाके में बढ़ते अतिक्रमण के मुद्दे पर जोर देते हुए इसे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बताया और कहा कि इसे “एक तरह का जिहाद” कहा जा सकता है. पराग शाह ने कहा, “घाटकोपर में पिछले कुछ महीनों से फेरीवाले, स्कूटर सवार और ऑटो-रिक्शा चालक परेशानी का कारण बने हुए हैं. लोग वहाँ ठीक से रह नहीं पाते. वरिष्ठ नागरिक शाम को सड़कों पर नहीं निकल पाते. बच्चे सड़क पार करने से डरते हैं. इसलिए यह एक तरह का अतिक्रमण है, जिसे हम अपनी भाषा में एक तरह का जिहाद कहते हैं.”

“गलत काम करने वालों को किसी भी तरह सबक सिखाया जाएगा”

उन्होंने यह भी बताया कि वे उन दुकानदारों को समझा रहे थे जिन्होंने घटना के समय सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था. अतिक्रमण रोकने के अपने संकल्प पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि “गलत काम करने वालों को किसी भी तरह सबक सिखाया जाएगा.” बीजेपी विधायक ने आम लोगों से कानून का पालन करने और सरकार का साथ देने की अपील की तथा कहा कि घाटकोपर में अतिक्रमण हटाने और स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. बीजेपी की राज्य एवं केंद्र सरकारों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पराग शाह ने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखा है तथा उनकी सराहना की है.उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि लोगों को परिणाम नहीं दिखते तो उनके पास किसी को भी सत्ता से हटाने की ताकत है, जैसा कि विपक्ष के साथ हुआ था.