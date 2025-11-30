जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव, पहचाना था T20 क्रिकेट का भविष्य

Happy Birthday Dr. Subhash Chandra: भारत में टी20 क्रिकेट के बीज साल 2007 में ही बो दिए गए थे और आईपीएल साल 2008 में लांच हुआ था. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) के माध्यम से देश में टी20 क्रिकेट लीग की नींव रख दी थी.
#ThePioneer Dr. Subhash Chandra: आज के समय में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चमकदार क्रिकेट लीग बन चुकी है. फटाफट क्रिकेट को मिली लोकप्रियता और उसकी धमाकेदार सफलता ने खेल जगत में एक नई क्रांति ला दी है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि टी20 फॉर्मेट की इस क्रांति की शुरुआत आईपीएल से नहीं हुई थी. भारत में टी20 क्रिकेट के बीज साल 2007 में ही बो दिए गए थे और आईपीएल साल 2008 में लांच हुआ था. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) के माध्यम से देश में टी20 क्रिकेट लीग की नींव रख दी थी.
आईसीएल की स्थापना ज़ी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने की थी. उस दौर में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल की तरह क्रिकेट में भी एक फ्रेंचाइज़ी-आधारित लीग का मॉडल सफल हो सकता है लेकिन आईसीएल ने यह सोच बदलने की हिम्मत दिखाई और देश में पहली बार एक पेशेवर टी20 लीग का खाका सामने रखा. भले ही बाद में आईपीएल ने लोकप्रियता, निवेश और ग्लैमर के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पर क्रिकेट के आधुनिक टी20 युग की असली नींव आईसीएल ने ही रखी थी.
2007 वनडे विश्वकप के बाद आया था ये विचार
साल 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद पहले राउंड से बाहर हो जाने के बाद इस घटना ने पूरे देश को गहरी निराशा में डुबो दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत बांग्लादेश जैसी उभरती टीम से हारकर पहले दौर में ही बाहर हो गया था. इस घटना से देश के क्रिकेट-प्रेमियों को बड़ा सदमा लग गया था. इस हार के बाद पूरे देश में हर तरफ निराशा और मायूसी का मंजर छा गया था. आलोचनाएं थीं और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक शख्सियत जिसने निराशा के बीच एक नई रोशनी देखी वो थे डॉ. सुभाष चंद्रा. जब पूरा देश टूटे मन से वापसी कर रही टीम पर चर्चा कर रहा था, तब डॉ. चंद्रा के दिमाग में एक अनोखा विचार आकार ले रहा था.
डॉ. सुभाष चंद्रा ने क्रिकेट के एक नए फॉर्मेट को जन्म दिया
डॉ. सुभाष चंद्रा ने सोचा क्यों न क्रिकेट को एक नए अंदाज में पेश किया जाए? क्यों न दर्शकों को क्रिकेट का एक ऐसा रूप दिखाया जाए जिसमें रोमांच भी हो, ग्लैमर भी और भविष्य की संभावनाएं भी? बस इसी सोच ने डॉ. सुभाष चंद्रा के इस सपने को जन्म दिया. शहरों के नाम पर आधारित टीमें जो धुआंधार टी20 फॉर्मेट में खेलेंगी. इन टीमों में दुनिया भर के नामी विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे साथ ही भारत के ऐसे युवा क्रिकेटर भी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका अभी मिलना बाकी था उन्हें भी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा.
क्रिकेट का टी20 फॉर्मेट इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा
डॉ. चंद्रा को विश्वास था कि यह नया स्वाद क्रिकेट का तेज, आकर्षक और आधुनिक रूप भारतीय दर्शकों का मन मोह लेगा और खेल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और यहीं से शुरू हुआ वह सफर, जिसने भविष्य में भारतीय क्रिकेट की कहानी हमेशा के लिए बदल कर रख दी. विदेशी क्रिकेटरों के साथ खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को उनके अनुभव से सीखने का अवसर मिल सके. इसी उद्देश्य से ICL की शुरुआत की गई. इस लीग में उस समय अलग-अलग देशों के कई खिलाड़ी शामिल किए गए. रंग-बिरंगे कपड़े, फ्लड लाइट्स में खेले जाने वाले मैच और सफेद गेंद के साथ टी20 क्रिकेट लीग का नया दौर शुरू हो चुका था. लीग के प्रमोशन के लिए कपिल देव और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों ने इसका साथ दिया. उन्होंने इस विचार को समय की जरूरत और क्रिकेट में आने वाली एक बड़ी क्रांति बताया. बाद में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए IPL का जन्म हुआ, जिसने क्रिकेट की दुनिया को नई दिशा दी.
डॉ. चंद्रा शुरू में ही देश के इस रूझान को भांप लिया था
टी20 क्रिकेट के शुरुआती दिनों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था. बीसीसीआई इस नए फ़ॉर्मेट की सफलता पर संदेह कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रयोग भविष्य में कितना टिकेगा लेकिन 2007 में सबकुछ बदल गया, जब भारत ने पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया. इस जीत ने मानो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की धड़कन ही बदल दी. टी20 के प्रति उत्साह अचानक ही विस्फोट की तरह बढ़ गया. इसी उभरते रूझान को डॉक्टर चंद्रा पहले ही भांप चुके थे. उनकी दूरदृष्टि अद्भुत थी उन्हें इस बात का विश्वास था कि सिर्फ टी20 ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइज़ी आधारित लीग क्रिकेट आने वाले समय में खेल की तस्वीर बदल देगा. बाद में, 2016 में उन्होंने खुद स्वीकार किया था, 'हां, IPL इसलिए सफल हुआ क्योंकि ICL ने रास्ता दिखाया। और बीसीसीआई ने भी इससे अपार धन अर्जित किया.'
समय की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा
डॉक्टर चंद्रा की यह बात आज भी साबित करती है कि वह समय की नब्ज़ पहचानने की क्षमता रखते थे एक ऐसी क्षमता, जिसने दुनिया में क्रिकेट के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल देने वाले युग की नींव रखी. आईसीएल की टीम संरचना इस तरह बनाई गई थी कि भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिल सके. हर टीम में कुल खिलाड़ियों का संतुलन तय था चार विदेशी खिलाड़ी, आठ जूनियर भारतीय खिलाड़ी और दो अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ी. इस मिश्रण का उद्देश्य था कि युवा खिलाड़ियों को दुनिया के अलग-अलग देशों के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिले. लीग की शुरुआत छह टीमों के साथ हुई थी. धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और कुछ ही समय में यह विस्तार पाकर दस टीमों तक पहुंच गई. इन टीमों के माध्यम से अनेक युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक नई राह तैयार हुई.
