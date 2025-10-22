Advertisement
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से 2,000 साल पुराना है इतिहास, स्टडी में बड़ा खुलासा

Harappa Civilization caravanserai: गुजरात के कच्छ जिले के कोटाडा भदली नाम की एक जगह को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना ट्रेडिंग पोस्ट माना गया है. इसको लेकर एक स्टडी सामने आई है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 22, 2025, 12:30 PM IST
Harappa Civilization: पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिंबायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नई दिल्ली की ओर से एक मल्टीडिसिप्लनिरी की गई, जिसमें गुजरात के कच्छ जिले के कोटाडा भदली नाम की एक जगह को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना ट्रेडिंग पोस्ट (caravanserai) बताया गया है. बता दें कि caravanserai व्यापारियों के लिए विश्राम, सुरक्षा, भोजन और जानवरों के लिए सुविधाएं देने वाला पड़ाव होता है. यह स्टडी एल एंथ्रोपोलॉजी नाम की एक जर्नल में पब्लिश हुई है. 

हड़प्पा सभ्यता में ट्रेडिंग पोस्ट

रिसर्चर्स के मुताबिक यह जगह 2300 से 1900 ईसा पूर्व के बीच एक्टिव थी. इसकी खोज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऑर्गनाइज बिजनेस स्ट्रक्चर की उत्पत्ति को 2 हजार साल पीछे ले जाती है. डेक्कन कॉलेज के रिसर्चर प्रबोध शिरवलकर ने स्टडी को लेकर बताया,' यह हड़प्पा सभ्यता में ट्रेडिंग पोस्ट का पहला पुरातात्विक प्रमाण है, जो पहले केवल मध्यकालीन या ऐतिहासिक काल से जुड़ा माना जाता था.' साल 2010-2013 के बीच गुजरात स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से की गई खुदाई को अब ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, मैग्नेटिक और सैटेलाइट सर्वे, आइसोटोप और लिपिड एनालिसिस और 3 तरह की डेटिंग तकनीकों के जरिए फिर से परखा गया है. 

 हड़प्पा सभ्यता का ट्रेडिंग सिस्टम 

रिसर्चर्स ईशा प्रसाद और यदुबीर सिंह रावत ने बताया कि यह खोज हड़प्पा सभ्यता के ट्रेडिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ती है. इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार के लिए संगठित रेस्ट स्टॉप और लॉजिस्टिक हब्स पर निर्भर थे, हालांकि हड़प्पा व्यापार के मेसोपोटामिया और भारत के भीतरी हिस्सों से संबंध पहले से ज्ञात थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि व्यापारी, जानवर और सामान वास्तव में कैसे यात्रा करते थे. यह रिसर्च बताती है कि हड़प्पा व्यापार एक नेटवर्क आधारित सिस्टम पर बेस्ड था, जिसमें छोटे, किलेबंद विश्राम स्थल शामिल थे जो धोलावीरा, लोथल और शिकरपुर जैसे शहरी केंद्रों के बीच स्थित थे.  

हड़प्पा सभ्यता में संगठित व्यापारिक ढांचा 

पूर्व खुदाई में मल्टी चैंबर्ड सेंट्रल बिल्डिंग, बुर्जों समेत किलेबंदी और खुली जगहें पाई गईं थी, जो जानवरों और सामान रखने के लिए उपयोग किए जाते थे. ये सभी ट्रेडिंग पोस्ट की संरचना से मेल खाते हैं. शिरवलकर ने बताया कि यह स्थल छोटा, रणनीतिक रूप से स्थित और अस्थायी विश्राम के लिए बनाया गया था न कि स्थायी निवास के लिए. स्टडी में किलेबंदी, पशु बाड़े, फूड वेस्ट और इंपोर्टड गुड्स के प्रमाण मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में संगठित व्यापारिक ढांचा था वह भी सिल्क रूट से 2 हजार साल पहले. 

FAQ 

कोटाडा भदली क्या है? 

कोटाडा भदली कच्छ में स्थित एक 4,000 साल पुराना हड़प्पा स्थल, जिसे व्यापारिक पड़ाव माना गया है. 

यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? 

यह हड़प्पा व्यापार प्रणाली की संगठित संरचना को दर्शाती है और इतिहास को 2,000 साल पीछे ले जाती है. 

