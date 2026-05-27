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सबूत हैं तो कोर्ट में रखो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब

Nijjar Murder Case: हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा में भारत के राजदूत ने भारत की भूमिका से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि कनाडा के द्वारा लगाया गया ये आरोप पूरी तरह से काल्पनिक है. अगर उसके पास कोई सबूत है तो उसे पेश करे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 27, 2026, 08:07 AM IST
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सबूत हैं तो कोर्ट में रखो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब

Nijjar Murder Case: हरदीप सिंह निज्जर हत्या की हत्या के बाद से ही कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है. इन आरोपों पर बोलते हुए कनाडा में भारत के राजदूत दिनेश पटनायक ने कहा कि कनाडा की धरती पर हो रहे अपराधों का भारत से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे काल्पनिक बताया है. साथ ही साथ उन्होंने खालिस्तान मुद्दे से निपटने के मामले में कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है. इसके अलावा क्या कुछ कहा है, जानते हैं. 

द ग्लोब एंड मेल को दिए एक इंटरव्यू में पटनायक ने आरोप लगाया कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (CSIS) के कुछ हिस्से कनाडा से काम करने वाले खालिस्तानी अलगाववादी ग्रुप्स से प्रभावित थे. वहां से पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. कनाडा ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाया है, जिससे कहा जा सके कि इसमें भारत का हाथ था. अगर सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश करें. 

उन्होंने निज्जर जांच और भारतीय दखल के बड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, भारत में बहुत सारे आरोप हैं कि कनाडाई सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किया गया है. उन्होंने ये भी दावा किया कि खालिस्तानी ग्रुप्स ने कनाडा को पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों के लिए एक बेस बना दिया है और सुझाव दिया कि भारत के खिलाफ खुफिया खबरें राजनीतिक वजहों से बनाई गई हैं. 

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उन्होंने कनाडा में आपराधिक कामों से भारत सरकार को जोड़ने वाले आरोपों को “काल्पनिक मुद्दे” बताया, जबकि उन्हें चरमपंथ और सुरक्षा चिंताओं से जुड़े “असली मुद्दों” से अलग बताया. पटनायक ने निज्जर हत्या की जांच के सार्वजनिक रूप से सामने आने के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा कि मामले को “घुमाया-मरोड़ा” गया और उसका राजनीतिकरण किया गया. साथ ही साथ उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की भी तारीफ की. 

इस समय भारत-कनाडा के रिश्ते ठीक नहीं है. साल 2023 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि सरे गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंट जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, भारत ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया था, बाद में दोनों देशों ने एक-दूसरे के कई राजनयिकों को बाहर निकाल दिया, फिलहाल कनाडा में चार भारतीय नागरिकों पर निज्जर हत्या मामले में आरोप लगे हैं और इस केस की सुनवाई 2027 में शुरू होने की संभावना है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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