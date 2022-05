Hardik Patel attack on Congress: हार्दिक पटेल का कांग्रेस से सवाल, पूछा- आपको भगवान राम और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों?

Hardik Patel question Congress, Why hate Hindus so much: हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है. हार्दिक पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर हिंदुओं और भगवान राम के प्रति कथित नफरत को लेकर निशाना साधा है.

हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाती है कांग्रेस: हार्दिक

हार्दिक पटेल (Hardik Patel) ने दो ट्वीट किए और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं. आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया की राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं.'

हिंदुओ से क्यों इतनी नफरत: हार्दिक पटेल

यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है, हार्दिक पटेल (Hardik Patel) ने पार्टी और उसके नेताओं से सवाल किया कि वे भगवान राम के खिलाफ क्यों हैं. हार्दिक ने दूसरे ट्वीट में कहा, 'मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं की आपको भगवान श्रीराम से क्या दुश्मनी हैं? हिंदुओ से क्यों इतनी नफरत? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर भी बन रहा है. फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्रीराम के खिलाफ अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं.'

मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूँ की आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी हैं ? हिंदुओ से क्यों इतनी नफरत ? सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के ख़िलाफ़ अनाप-शनाप बयान देते रहते हैं। — Hardik Patel (@HardikPatel_) May 24, 2022

भरतसिंह सोलंकी के बयान के बाद आई हार्दिक की टिप्पणी

हार्दिक पटेल (Hardik Patel) की टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी के बयान के बाद आई है. बता दें कि सोलंकी ने अहमदाबाद में एक ओबीसी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'बीजेपी ने हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है और लाखों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. राम मंदिर के निर्माण के लिए अस्सी के दशक में बड़े सम्मान के साथ लोगों ने रामशिला के लिए दान दिया था, लेकिन उन्होंने कभी रामशिला की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई.'

(इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)

