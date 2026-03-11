पलक भी झपकती नहीं, पेट में नली... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद एम्स में क्या होगा? हरीश राणा की कहानी झकझोर देगी

इससे बड़ा फैसला एक परिवार के लिए क्या होगा कि वह अपने बच्चे की मृत्यु मांगे. सुप्रीम कोर्ट ने पिता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. हरीशा राणा को अब एम्स में फैसले के अनुसार रखा जाएगा. उनके वकील ने बताया आगे क्या होगा.
आंखें थोड़ी खुली दिखती हैं लेकिन पलकें नहीं झपकतीं. वह अपने से कुछ नहीं कर पाता. मां-बाप चेहरे को निहारते हुए जैसे खुद से बातें करते हैं. गाजियाबाद में वह अपने घर पर बिस्तर पर बस लेटा है. 13 साल से अन्न का एक दाना मुंह से पेट में नहीं गया. पाइप के रास्ते शरीर को पोषण दिया जा रहा है... दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी 31 साल के हरीश राणा की है. इस समय पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी है. हरीश के वकील मनीष जैन ने Zee न्यूज से बातचीत में मौजूदा स्थिति और आगे की प्रक्रिया बताई तो रूह कांप गई.
हरीश ही नहीं, पूरा परिवार एक दशक से भी ज्यादा समय से असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है. माता-पिता की जिंदगी बिस्तर पर बेजान पड़े बेटे के इर्द-गिर्द बीतती है, जो न बोलता है, न देखता है, न समझता है और न ही महसूस कर पाता है. मनीष जैन 2024 से इस केस को देख रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले मामला हाई कोर्ट में गया था फिर सुप्रीम कोर्ट... यह इसका थर्ड राउंड था. उन्होंने बताया कि हरीश की रिकवरी बिल्कुल भी नहीं है और न उम्मीद है. शरीर में कोई हलचल नहीं. खिलाओ, मत खिलाओ, कोई रीएक्शन नहीं.
पेट में सीधे एक ट्यूब डाली गई है जिससे घोलकर वाली चीजें डाली जाती है. पिछले 13 साल से वह ऐसे ही है. उसे डर का भी अहसास नहीं है. उसके सामने कोई कुछ भी करे कोई रीएक्शन नहीं है.
इच्छामृत्यु पर कोर्ट ने हरीश राणा की पिटीशन को मंजूरी दे दी है. उन्हें नेचुरल स्टेट में रहने की परमिशन दी है, मतलब सभी ट्यूब और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए जाएंगे. इस पर वह जितने समय वह जी सकता है वह जिए. वह AIIMS में ही रहेंगे. जब तक वह जीवित रहेंगे, उनकी अच्छी देखभाल की जाएगी. मनीष जैन ने कहा कि भारत में इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें पैसिव यूथेनेशिया दिया गया. वैसी परिभाषा नहीं है, जैसी हम लोगों को पता है. कोई इंजेक्शन नहीं... बस नेचुरल स्टेट के लिए ही परमिशन दी गई है.
फोटो- एडवोकेट मनीष जैन (बाएं), हरीश राणा की पुरानी तस्वीर (दाएं)
- एडवोकेट मनीष जैन ने बताया कि अगले हफ्ते एम्स में हरीश राणा को एडमिट किया जाएगा.
- प्रोफेशनल डॉक्टरों की टीम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हरीश के शरीर से लगी ट्यूब को हटाएगी.
- तब? यह पूछने पर मनीष ने कहा कि डॉक्टरों की टीम उन्हें नेचुरल स्थिति में छोड़ देगी.
- यह शरीर और आत्मा के संबंध की तरह होगा. उन्होंने बताया कि जैसे जैन समुदाय में सल्लेखना की प्रक्रिया होती है. भोजन और पानी अपने से छोड़ दिया जाता है. कुछ उसी स्थिति में हरीश को छोड़ दिया जाएगा.
मनीष जैन ने कहा कि परिवार के इस फैसले की प्रशंसा की जानी चाहिए. 13 साल हो गए. उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा. जो वे कर सकते थे, सब कुछ किया. बावजूद इसके कोई रिकवरी नहीं थी इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे.
