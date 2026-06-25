साल्वे ने तर्क दिया कि नागरिकता कानूनी प्रावधानों से कंट्रोल होती है. उन्होंने कहा कि नियम ही भारतीय नागरिकता तय करेंगे और इसमें विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है. साल्वे ने इस चिंता को भी खारिज किया कि सरकार के स्पष्टीकरण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता कम हो जाएगी. उन्होंने कहा,' विदेश में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता. इस बयान का पासपोर्ट के संदर्भ से कोई लेना-देना नहीं है.' साल्वे ने SIR का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करता है कि नागरिकता स्थापित करने के लिए कौन से दस्तावेज पर्याप्त हैं.