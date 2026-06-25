Indian Passport: विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं है. वहीं अब भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण का समर्थन किया है. उन्होंने सरकार के इस रुख को कानूनी रूप से सही बताया है.
मीडिया के साथ बातचीत में साल्वे ने कहा कि विवाद को इसके संदर्भ से बाहर ले जाया जा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता कानून की ओर से निर्धारित होती है, न कि पासपोर्ट से.
साल्वे ने कहा,' अगर आप मंत्रालय की ओर से जारी की गई पूरी टिप्पणी को पढ़ेंगे, तो इसका पासपोर्ट के प्रमाण या नागरिकता साबित करने के तरीके के तौर में पासपोर्ट के इस्तेमाल से कोई लेना-देना नहीं है. आप इसे संदर्भ से अलग नहीं कर सकते.' उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के सेक्शन 20 का हवाला देते हुए बताया कि यह कानून केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है, जो भारतीय नागरिक नहीं है. उन्होंने पूछा,' क्या पासपोर्ट जारी होने मात्र से वह भारत का नागरिक बन जाता है?'
साल्वे ने तर्क दिया कि नागरिकता कानूनी प्रावधानों से कंट्रोल होती है. उन्होंने कहा कि नियम ही भारतीय नागरिकता तय करेंगे और इसमें विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है. साल्वे ने इस चिंता को भी खारिज किया कि सरकार के स्पष्टीकरण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता कम हो जाएगी. उन्होंने कहा,' विदेश में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता. इस बयान का पासपोर्ट के संदर्भ से कोई लेना-देना नहीं है.' साल्वे ने SIR का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से यह निर्धारित करता है कि नागरिकता स्थापित करने के लिए कौन से दस्तावेज पर्याप्त हैं.
साल्वे ने कहा कि SIR के नियम विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय की ओर से तय नहीं किए गए थे. इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे थे, जो उसके मुताबिक, किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय का बयान कानूनी रूप से सटीक था और पासपोर्ट कानून और नागरिकता कानून के बीच के अंतर के मुताबिक था. उन्होंने कहा,' विदेश मंत्रालय का यह कहना कि पासपोर्ट भारत में आपकी नागरिकता साबित नहीं करता, कानूनी रूप से सही बात है.'