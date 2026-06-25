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पासपोर्ट है, फिर भी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होगी? विवाद के बीच हरीश साल्वे ने समझाया पूरा नियम

Indian Passport For Citizenship: भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का समर्थन किया है कि पासपोर्ट नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं है. इसको लेकर उन्होंने कुछ तर्क पेश किए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 25, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:14 PM IST
पासपोर्ट है, फिर भी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होगी? विवाद के बीच हरीश साल्वे ने समझाया पूरा नियम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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