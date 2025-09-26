पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की भारतीय दादी, कहानी रुला देगी

US deportation: अमेरिका में तीन दशकों से ज़्यादा वक्त से रह रहीं 73 साल सिख दादी हरजीत कौर की आपबीती ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. अमेरिका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनके साथ जो सलूक किया वो बेहद ही हैरान करने वाली है.
अमेरिका में तीन दशकों से ज़्यादा वक्त से रह रहीं 73 साल सिख दादी हरजीत कौर की आपबीती ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. अमेरिका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनके साथ जो सलूक किया वो बेहद ही हैरान करने वाली है. हिरासत में रहने के दौरान उन्हें न तो खाना दिया गया, न ही जरूरी दवाइयां. जब उन्होंने पानी मांगा तो बदले में उन्हें बर्फ की प्लेट थमा दी गई. जब उन्होंने बताया कि उनके दांतों में नकली दांत (कृत्रिम दांत) हैं और वे चबा नहीं सकतीं, तो एक अमेरिकी गार्ड का बेरहम जवाब मिला, 'यह तुम्हारी गलती है.' उनकी ये दर्दनाक कहानी उनके वकील दीपक अहलूवालिया ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है.
अहलूवालिया ने बताया कि हिरासत के दौरान अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने उनके साथ 'अमानवीय और अस्वीकार्य' बर्ताव किया. उन्होंने कहा कि कौर ने बिना बिस्तर के 60-70 घंटे हिरासत में बिताए और दो घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी के बावजूद उन्हें जमीन पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्हें जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने के लिए मजबूर किया गया. वहां पर सिर्फ एक कंक्रीट की बेंच थी.'
वकील ने आगे बताया कि कौर को पूरे वक्त नहाने की भी इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने कहा, 'सोमवार (22 सितंबर) की उड़ान से पहले, उन्हें और कुछ अन्य बंदियों को गीले वाइप्स दिए गए और जॉर्जिया से आर्मेनिया जाने वाले विमान में चढ़ने से पहले साफ-सफाई करने को कहा गया. आर्मेनिया से वह एक आईसीई चार्टर्ड विमान से दिल्ली आई.' उन्होंने आगे कहा, 'शुक्र है कि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई, जबकि पहले भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी. एक अधिकारी उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे ने उसकी उम्र को देखते हुए इस प्रक्रिया से बचने को कहा.'
अहलूवालिया ने कहा कि, 'मैं यहां जो बात कहना चाह रहा हूं वह यह है कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाली 73 साल दादी के साथ कैसा व्यवहार किया गया. और हर कोई यह कह सकता है कि उनके पास निष्कासन का अंतिम आदेश था और उन्हें जाने के लिए कहा गया था. ICE ने मीडिया में छपी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उन्होंने अपील के सभी विकल्प इस्तेमाल कर लिए थे. यह सही है. यह पूरी तरह से गलत है कि उन्होंने यहां तब रहना चुना जब उनका मामला खारिज कर दिया गया या अपील का आखिरी विकल्प खत्म हो गया.'
गुरुवार को अपने निर्वासन के बाद दिल्ली पहुंचीं कौर अपनी आपबीती सुनाते हुए रो पड़ीं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'इतने लंबे वक्त तक वहां रहने के बाद, आपको अचानक इस तरह हिरासत में लेकर निर्वासित कर दिया जाता है. इस स्थिति का सामना करने से तो मर जाना ही बेहतर है. ऐसी स्थिति में तो जीना ही नहीं चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे पैर देखो, वे गोबर के उपलों की तरह सूज गए हैं. मुझे न तो दवा मिल रही है और न ही मैं चल पा रही हूं.'
कौर की जुबानी
पंजाब के तरनतारन जिले के पंगोटा गांव की मूल निवासी कौर अपने पति की मौत के बाद करीब 33 साल पहले अपने दो बेटों के साथ अमेरिका चली गईं. दो दशकों से भी ज्यादा वक्त तक वह सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में रहीं और बर्कले के एक साड़ी स्टोर में काम करती रहीं. लेकिन इस साल की शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नौकरी छोड़ दी. वहीं, 8 सितंबर को सैन फ्रारांसिस्को में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बेकर्सफील्ड के मेसा वर्डे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया.
इसके बाद 10 सितंबर की रात करीब 2 बजे कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजेलिस ले जाया गया. वहां से उन्हें हथकड़ी लगाकर जॉर्जिया, फिर आर्मेनिया और उसके बाद दिल्ली भेजा गया. यह उड़ान ICE की चार्टर्ड फ्लाइट थी, जिसमें 132 अन्य लोगों को भी डिपोर्ट किया गया. कौर ने कहा कि उनका दिल टूट गया है, क्योंकि उन्हें अपना सामान लेने के लिए घर तक वापस जाने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, 'मैं एक बार भी घर जाकर अपना सामान नहीं ले पाई. सब वैसे ही पड़ा है जैसे मैं छोड़कर गई थी.' अब वह पंजाब लौटकर मोहाली में अपनी बहन के पास रह रही हैं.
उनकी डिपोर्टेशन से कैलिफोर्निया में सिख संगठनों और इमिग्रेंट अधिकार समूहों में गुस्सा है. PTI के मुताबिक, समर्थकों ने 'Hands Off Our Grandma' और 'Bring grandma home' जैसे पोस्टर लेकर विरोध किया. उनकी पोती सुखदीप कौर ने उन्हें, 'स्वतंत्र, निस्वार्थ और मेहनती महिला' बताया.
वहीं, उनके छोटे भाई कुलवंत सिंह ने कहा, 'यह बहुत दुखद है कि उन्हें इस तरह से भेज दिया गया. परिवार से अलग कर दिया गया. अब हम पंजाब में उनकी देखभाल करेंगे.' कौर ने कहा कि उन्हें उन युवाओं के लिए भी दुख है जिन्हें उनके साथ डिपोर्ट किया गया. उन्होंने कहा, 'लाखों रुपये खर्च किए. कुछ तो 10 महीने से एक साल तक डिटेंशन में रहे और अब खाली हाथ लौट आए.' उनके वकील अहलूवालिया ने बताया कि हिरासत और डिपोर्टेशन के दौरान उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस पर अलग से शिकायत दर्ज की जाएगी.
