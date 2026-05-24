रेगिस्तान से भी ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के ये पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने हुए हैं आग का कटोरा?

Weather Update: देशभर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. आलम ऐसा है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं. सुबह 9 बजे से ही तपिश बढ़ जाती है और दोपहर होते ही गरम हवाएं चलने लगती हैं. अगर देश के गर्म राज्यों की बात करें तो लंबे समय से राजस्थान देश का सबसे गर्म राज्य होता था लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब और हरियाणा के कई शहरों का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा है, इन शहरों में राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है. इसकी वजह से क्लाइमेट वैज्ञानिक चिंतित हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं हम जानते हैं.

हरियाणा-पंजाब में गर्म हवाएं

सबसे पहले उत्तर-पश्चिम भारत में अप्रैल और मई के आसपास स्वाभाविक रूप से हीटवेव आती हैं लेकिन इस साल हीटवेव की तेजी और जगह के हिसाब से फैलाव ने चिंता बढ़ा दी है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चंडीगढ़ सेंटर के क्लाइमेट साइंटिस्ट्स का कहना है कि हीटवेव अब सिर्फ पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों तक ही सीमित नहीं हैं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित इंडो-गैंगेटिक मैदानी इलाकों में भी काफी तेज लू चल रही है.

पंजाब-हरियाणा के गर्म शहर

इस हीटवेव के दौरान कई भारतीय शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरी इलाकों में शामिल थे, उत्तर प्रदेश के बांदा और प्रयागराज जैसे शहरों में हाल के दिनों में टेम्परेचर 48°C के करीब रिकॉर्ड किया गया है. वहीं 21 मई को, पंजाब के बठिंडा में मैक्सिमम टेम्परेचर 45.6 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 45.8°C तक पहुंच गया. ये तापमान राजस्थान की तुलना में काफी ज्यादा रहा, जयपुर में 42°C, जोधपुर में 41.5°C, बीकानेर में 44°C और जैसलमेर में लगभग 42°C तापमान रहा. जबकि 45.1°C रिकॉर्ड किया गया. यह सिरसा और बठिंडा से कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों पड़ रही है गर्मी

क्लाइमेट चेंज की वजह से हीटवेव ज्यादा चल रही है लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर डॉ. सुतंत्र ऐरी का मानना ​​है कि दशकों से गेहूं-धान की मोनोक्रॉपिंग ने पंजाब और हरियाणा के इकोलॉजिकल बैलेंस को बदल दिया है. बहुत ज्यादा ग्राउंडवाटर निकालना, घटती बायोडायवर्सिटी, घटते पेड़ और अप्रैल और मई में गेहूं की कटाई के बाद भी बड़े पैमाने पर पराली जलाने से इस इलाके का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कमजोर हो गया है.

कमजोर हुआ कूलिंग सिस्टम

पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर डॉ. सुतंत्र ऐरी का मानना ​​है कि दशकों से गेहूं-धान की मोनोक्रॉपिंग ने पंजाब और हरियाणा के इकोलॉजिकल बैलेंस को बदल दिया है. बहुत ज्यादा ग्राउंडवाटर निकालना, घटती बायोडायवर्सिटी, घटते पेड़ और अप्रैल और मई में गेहूं की कटाई के बाद भी बड़े पैमाने पर पराली जलाने से इस इलाके का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कमजोर हो गया है.

बढ़ जाता है तापमान

गेहूं की कटाई के बाद खाली खेती की जमीन तेजी से सोलर रेडिएशन सोख लेती है, जिससे मई और जून में जमीन का तापमान तेजी से बढ़ जाता है. वहीं IMD, चंडीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि बड़े सिंचाई नेटवर्क, पंजाब और हरियाणा में चल रही धान की नर्सरी की खेती, और पंजाब में गर्मियों में मक्के की खेती न केवल ग्राउंडवाटर और नहर सिस्टम पर दबाव डाल रही है, बल्कि एटमोस्फेरिक नमी में भी योगदान दे रही है, बढ़ी हुई नमी के लेवल से तापमान ज्यादा खराब महसूस होता है.

पंजाब में हैं सबसे कम जंगल

एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि गांवों के आसपास के पारंपरिक तालाबों, पेड़ों और ग्रीन बेल्ट के गायब होने से भी लोकल हीटिंग तेज हो गई है. आज पंजाब में भारत में सबसे कम जंगल हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॅारेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में जंगल लगभग 3.67% है, जबकि हरियाणा में लगभग 3.7% है ,राजस्थान, जो एक रेगिस्तानी राज्य है वहां पर जंगल 4.9% है. एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पंजाब और हरियाणा में न सिर्फ दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बल्कि रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो रही हैं. यह एक ऐसी घटना है जो दूसरे राज्यों में भी देखी गई है.

अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट

हरियाणा और पंजाब के मालवा बेल्ट के शहर ऊपर बताई गई ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी के कारण रात में भी गर्मी बनाए रख रहे हैं. तेजी से शहरीकरण, हाईवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन और घटते पेड़-पौधों की वजह से गर्मी सोख रही है और रात में धीरे-धीरे निकल रही है. कंक्रीट की सतहें दिन में सोलर हीट जमा करती हैं और रात में उसे वापस भेजती हैं, जिससे टेम्परेचर ज्यादा समय तक बढ़ा रहता है. इसकी मुख्य वजह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है.

ये भी है वजह

तेजी से शहरीकरण, हाईवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन और घटते पेड़-पौधों की वजह से गर्मी सोख रही है और रात में धीरे-धीरे निकल रही है. कंक्रीट की सतहें दिन में सोलर हीट जमा करती हैं और रात में उसे वापस भेजती हैं, जिससे तापमान ज्यादा समय तक बढ़ा रहता है. इसकी मुख्य वजह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है.

राजस्थान में क्यों होती है नमी

अगर वहीं हम राजस्थान की बात करें तो यहां का वायुमंडल आम तौर पर ज्यादा सूखा होता है, जिससे सूरज डूबने के बाद सतह काफी तेजी से ठंडी हो जाती है. जबकि पंजाब और हरियाणा में नमी, ह्यूमिडिटी और कंक्रीट के फैलने की वजह से ज्यादातर हीट कंडीशन देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें: क्या सूरज से आ रही है पृथ्वी को भूनने वाली 'आग'? मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच NASA की इस चेतावनी को भी समझें