द कश्मीर फाइल्सः फिल्म को लेकर हरियाणा सरकार ने जारी किया ये आदेश

चंडीगढ़ः अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर आधारित ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म में दिखाया गया है कि 1990 के दशक में किस तरह कश्मीरी पंडितों को घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था. हालांकि, अब इस फिल्म को लेकर हरियाणा सरकार ने नया ऐलान किया है.

फिल्म को लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है. एक्ससाइज एंड टैक्सेशन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है.

Haryana government makes the film The Kashmir Files tax-free in the state. pic.twitter.com/p3RcBxDMe9

